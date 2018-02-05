В Испании во время матча умер 15-летний футболист

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Испании во время футбольного матча скончался 15-летний игрок юношеской команды "Альсира" Начо Барбера, говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.

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Трагедия произошла в муниципалитете Онтеньент, который входит в состав автономной области Валенсия. Из-за случившегося "Альсира" отменила матчи всех своих команд на ближайшую неделю.

— UD Alzira (@UDAlzira) 3 лютого 2018 р.

​Как уточняет The Sun, у Барбера во время игры случился сердечный приступ, его сразу же направили в ближайшую больницу, однако медики не сумели спасти жизнь футболисту.