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    В Испании во время матча умер 15-летний футболист

    (обновлено: )37
    Трагедия произошла в муниципалитете Онтеньент, который входит в состав автономной области Валенсия. Из-за случившегося команда "Альсира" отменила матчи всех своих команд на ближайшую неделю.
    Игрок юношеской команды Альсира Начо Барбера
    @UDAlzira

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Испании во время футбольного матча скончался 15-летний игрок юношеской команды "Альсира" Начо Барбера, говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.

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    Трагедия произошла в муниципалитете Онтеньент, который входит в состав автономной области Валенсия. Из-за случившегося "Альсира" отменила матчи всех своих команд на ближайшую неделю.

    ​Как уточняет The Sun, у Барбера во время игры случился сердечный приступ, его сразу же направили в ближайшую больницу, однако медики не сумели спасти жизнь футболисту. 

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