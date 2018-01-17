наверх
17.01.201802:53
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Легендарный футболист Роналдиньо завершил карьеру игрока

    (обновлено: )19
    Бразилец, которому в марте исполнится 38 лет, в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира. Роналдиньо также побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны".
    Роналдиньо в форме ФК Барселона
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо завершил игровую карьеру, сообщил его брат Роберто Ассис.

    Главный арбитр ударил игрока, а затем удалил его с поля во Франции
    @globoesportecom
    Во Франции судья ударил футболиста "Нанта" и удалил его с поля

    "Он закончил. Все, конец. Мы сделаем большое мероприятие после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы будет проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии", — цитирует Ассиса Globo Esporte.

    Читайте также: Пеле сделал прогноз по поводу будущего победителя ЧМ-2018

    Бразилец, которому в марте исполнится 38 лет, в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

    Роналдиньо, побеждавший в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывавший с "сине-гранатовыми" Лигу чемпионов, осенью 2015 года покинул бразильский "Флуминенсе". В 2016 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Больница
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине