Легендарный футболист Роналдиньо завершил карьеру игрока

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо завершил игровую карьеру, сообщил его брат Роберто Ассис.

"Он закончил. Все, конец. Мы сделаем большое мероприятие после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы будет проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии", — цитирует Ассиса Globo Esporte.

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Бразилец, которому в марте исполнится 38 лет, в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

Роналдиньо, побеждавший в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывавший с "сине-гранатовыми" Лигу чемпионов, осенью 2015 года покинул бразильский "Флуминенсе". В 2016 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу.