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    Роналдиньо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Роналдиньо в форме ФК Барселона
    Легендарный футболист Роналдиньо завершил карьеру игрока
    01:33 17.01.2018
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    Бразилец, которому в марте исполнится 38 лет, в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира. Роналдиньо также побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны".
    Роналдиньо в форме ФК Барселона
    Роналдиньо стал официальным послом "Барселоны"
    04:08 03.02.2017
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    Легендарный бразилец будет представлять клуб на различных мероприятиях в ближайшие годы и будет частью проекта "Легенды", целью которого является популяризация бренда "Барселоны".
    Роналдиньо
    Роналдиньо может возобновить карьеру для выступлений за "Шапекоэнсе" - СМИ
    20:01 01.12.2016
    115Крушение самолета с футболистами в Колумбии
    Брат и агент Роналдиньо Роберто Ассис сообщил, что 36-летний Роналдиньо и 38-летний Рикельме, олимпийский чемпион-2008 в составе сборной Аргентины, могут вернуться в большой футбол.
    Роналдиньо
    Роналдиньо сообщил, когда завершит карьеру
    23:36 07.09.2016
    64
    Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо сообщил, что намерен завершить спортивную карьеру в 2017 году, так как не ощущает себя таким же сильным, как прежде.
    Роналдиньо
    Роналдиньо получил несколько предложений из Англии - агент футболиста
    15:41 04.01.2016
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    Агент бразильца Роберто де Ассис заявил, что наиболее вероятные варианты с переходом игрока - Азия или США. По его словам, тело Роналдиньо "в отличном состоянии".
    Роналдиньо
    Новость о переходе Роналдиньо в уругвайский "Расинг" оказалась розыгрышем
    23:51 28.12.2015
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    Как сообщил уругвайский футбольный клуб "Расинг" в своем Twitter, информация о том, что известный бразильский полузащитник Роналдиньо будет играть за клуб - шутка.
    Роналдиньо
    Роналдиньо намерен продолжить карьеру в США, Бразилии или ОАЭ
    09:19 26.12.2015
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    Роналдиньо в настоящий момент является свободным агентом. В сентябре бразильский "Флуминенсе" расторг контракт с 35-летним полузащитником по обоюдному согласию сторон спустя 2,5 месяца после его подписания.
    Футболист Роналдо
    Роналдо откроет 30 футбольных школ в Китае
    10:35 29.09.2015
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    Сообщается, что большая часть школ будет располагаться в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, а открытие самой первой из них ожидается в ноябре в столице Китая.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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