Бразилец, которому в марте исполнится 38 лет, в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира. Роналдиньо также побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны".
Роналдиньо в настоящий момент является свободным агентом. В сентябре бразильский "Флуминенсе" расторг контракт с 35-летним полузащитником по обоюдному согласию сторон спустя 2,5 месяца после его подписания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".