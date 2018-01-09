Назван самый богатый футболист мира

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Самым дорогим футболистом в мире стал бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар, чья трансферная стоимость оценивается в 213 миллионов евро, сообщает CIES Football Observatory.

На втором месте аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" (202 млн евро), на терьем — нападающий "Тоттенхэма" англичанин Харри Кейн (194,7 млн евро).

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как возраст футболиста, позиция на поле, длительность действующего контракта, выступления за клуб и сборную.

Ранее сообщалось, что футболист индийского "Спортинг клуб де Гоа" Аврхисто Фернандес покончил с собой после того, как вернулся с вечеринки, на которой праздновал наступление Нового года.