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    Назван самый богатый футболист мира

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    Отмечается, что согласно рейтингу CIES Football Observatory, бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар стал самым дорогим футболистом мира.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Самым дорогим футболистом в мире стал бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар, чья трансферная стоимость оценивается в 213 миллионов евро, сообщает CIES Football Observatory.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Игрок сборной Бразилии Неймар

    На втором месте аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" (202 млн евро), на терьем — нападающий "Тоттенхэма" англичанин Харри Кейн (194,7 млн евро).

    При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как возраст футболиста, позиция на поле, длительность действующего контракта, выступления за клуб и сборную.

    Ранее сообщалось, что футболист индийского "Спортинг клуб де Гоа" Аврхисто Фернандес покончил с собой после того, как вернулся с вечеринки, на которой праздновал наступление Нового года.

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