наверх
10.03.201816:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Дэвид Бэкхем

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Песня украинской группы ДахаБраха в рекламном ролике бренда Дэвида Бекхэма. Видео
    Украинская группа помогла Дэвиду Бекхэму рекламировать его новый бренд 
    03:53 10.01.2018
    866
    Новый бренд легендарного экс-капитана сборной Англии по футболу House 99 специализируется на средствах по уходу за кожей и волосами для мужчин. В качестве саундтрека к рекламному ролику выбрали песню украинской группы "ДахаБраха".
    Четвертьфинальные матчи на Уимблдоне
    Бекхэм: Зидан идеально подходит на роль тренера "Реала"
    23:13 04.01.2016
    137
    "Тот, кто обладает драйвом, страстью и не принимает провала на любом уровне. Лучший человек для этой работы", - написал экс-футболист "Королевского клуба" Дэвид Бекхэм в своем аккаунте в Instagram.
    Дэвид Бекхэм прибыл в Антарктиду для участия в футбольном матче
    Дэвид Бекхэм прибыл в Антарктиду для участия в футбольном матче
    14:53 11.11.2015
    56
    Как сообщил в своем Instagram спортсмен, на поле нанесли разметку. На прошлой неделе Бекхэм сыграл с детьми в Непале, матч собрал несколько сотен болельщиков.
    Британский футболист Дэвид Бэкхем. Архивное фото
    Бекхэм и Гиггз сыграют против Зидана и Роналдиньо
    14:51 23.10.2015
    975
    Сообщается, что легендарные футболисты примут участие в благотворительном матче в поддержку фонда ЮНИСЕФ. В команду Великобритании и Ирландии, капитаном которой будет Бекхэм, вошли его бывшие партнеры по "Манчестер Юнайтед".
    Дэвид Бэкхем с сыном Ромео
    Дэвид Бекхэм опроверг слухи, что сыграет Джеймса Бонда
    19:05 22.09.2015
    148
    Профессия актера не является для него тем, что он искал, но это "безумно забавно", заявил экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм по поводу слухов о его планах сняться в роли Джеймса Бонда.
    Дэвид Бекхэм
    Старший сын Дэвида Бекхэма может начать карьеру актера в Голливуде - СМИ
    08:44 04.08.2015
    169
    16-летний Бруклин Бекхэм ждет результатов выпускных экзаменов и занимается модельным бизнесом, находясь в США. Источник сообщил СМИ, что парень "фотогеничный и рассматривается как будущая звезда с большими гонорарами".
    Четвертьфинальные матчи на Уимблдоне
    Четвертьфинальные матчи на Уимблдоне 
    22:17 08.07.2015
    123
    На Уимболдоне определились полуфиналисты турнира. Накануне завершились четвертьфинальные матчи, победителями стали британец Энди Маррей и швейцарец Роджер Федерер.
    Дэвид Бекхэм
    Бекхэм снимется в фильме Гая Ричи о короле Артуре
    14:32 12.06.2015
    93
    Легендарный футболист, бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм испробует себя на актерском поприще - он снимется в новом фильме режиссера Гая Ричи.
    Дэвид Бекхэм
    Дэвид Бекхэм попал в аварию вместе со своим сыном
    22:20 29.11.2014
    87
    Авто Бекхэма столкнулось со встречным автомобилем, но благодаря подушкам безопасности ни Бекхэм, ни 15-летний Бруклин не пострадали.
    Игроки футбольного клуба Арсенал. Архивное фото
    "Арсенал" подписал контракт с сыном Дэвида Бекхэма Бруклином
    11:48 09.11.2014
    68
    Контракт рассчитан до конца сезона, после чего клуб может заключить с ним многолетнее соглашение. Интерес к Бруклину Бекхэму также проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги