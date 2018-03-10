Новый бренд легендарного экс-капитана сборной Англии по футболу House 99 специализируется на средствах по уходу за кожей и волосами для мужчин. В качестве саундтрека к рекламному ролику выбрали песню украинской группы "ДахаБраха".
Сообщается, что легендарные футболисты примут участие в благотворительном матче в поддержку фонда ЮНИСЕФ. В команду Великобритании и Ирландии, капитаном которой будет Бекхэм, вошли его бывшие партнеры по "Манчестер Юнайтед".
16-летний Бруклин Бекхэм ждет результатов выпускных экзаменов и занимается модельным бизнесом, находясь в США. Источник сообщил СМИ, что парень "фотогеничный и рассматривается как будущая звезда с большими гонорарами".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Новый бренд легендарного экс-капитана сборной Англии по футболу House 99 специализируется на средствах по уходу за кожей и волосами для мужчин. В качестве саундтрека к рекламному ролику выбрали песню украинской группы "ДахаБраха".
Новый бренд легендарного экс-капитана сборной Англии по футболу House 99 специализируется на средствах по уходу за кожей и волосами для мужчин. В качестве саундтрека к рекламному ролику выбрали песню украинской группы "ДахаБраха".