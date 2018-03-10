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    ДахаБраха

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Песня украинской группы ДахаБраха в рекламном ролике бренда Дэвида Бекхэма. Видео
    Украинская группа помогла Дэвиду Бекхэму рекламировать его новый бренд 
    03:53 10.01.2018
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    Новый бренд легендарного экс-капитана сборной Англии по футболу House 99 специализируется на средствах по уходу за кожей и волосами для мужчин. В качестве саундтрека к рекламному ролику выбрали песню украинской группы "ДахаБраха".
    Группа ДахаБраха
    Песня украинской группы попала в сериал "Фарго"
    11:37 28.04.2017
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    Трек "Шо з-под дуба" из альбома "Ягудки" можно услышать во второй серии третьего сезона сериала, поставленному по культовому фильму братьев Коэнов. Новый сезон стартовал 19 апреля.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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