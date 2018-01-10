наверх
10.01.201806:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Украинская группа помогла Дэвиду Бекхэму рекламировать его новый бренд

    (обновлено: )42
    Новый бренд легендарного экс-капитана сборной Англии по футболу House 99 специализируется на средствах по уходу за кожей и волосами для мужчин. В качестве саундтрека к рекламному ролику выбрали песню украинской группы "ДахаБраха".
    Канал на Youtube HOUSE 99

    Песня популярной украинской группы "ДахаБраха" стала саундтреком к рекламному ролику нового бренда Дэвида Бекхэма House 99. 

    Музыкант Святослав Вакарчук
    @s_vakarchuk
    Синдром Вакарчука: пить, петь, президентствовать

    По словам менеджера группы Ирины Горбань, авторы рекламы хотели для ролика именно трек "Шо з-под дуба". 

    Смотрите также: Первый тизер анимационного мультфильма "Мавка. Лесная песня"

    "Они сразу прислали черновой монтаж с этой музыкой. Насколько я понимаю, у создателей ролика были и другие варианты, но заказчик выбрал и настаивал именно на нашей песне", — рассказала она. 

    Раньше эта же песня "ДахаБраха" стала саундтреком американского сериала "Фарго".

    Новый бренд легендарного футболиста House 99 специализируется на средствах по уходу за кожей и волосами для мужчин. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с Ириной Ноздровской, убитой в Киевской области
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Доллары и евро
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших