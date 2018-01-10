Украинская группа помогла Дэвиду Бекхэму рекламировать его новый бренд

Песня популярной украинской группы "ДахаБраха" стала саундтреком к рекламному ролику нового бренда Дэвида Бекхэма House 99.

По словам менеджера группы Ирины Горбань, авторы рекламы хотели для ролика именно трек "Шо з-под дуба".

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"Они сразу прислали черновой монтаж с этой музыкой. Насколько я понимаю, у создателей ролика были и другие варианты, но заказчик выбрал и настаивал именно на нашей песне", — рассказала она.

Раньше эта же песня "ДахаБраха" стала саундтреком американского сериала "Фарго".

Новый бренд легендарного футболиста House 99 специализируется на средствах по уходу за кожей и волосами для мужчин.