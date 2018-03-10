Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:2. В составе "Реала" голы забили Альваро Мората (50-я минута), Мариано (84) и Серхио Рамос (90+2). У "Депортиво" дубль на счету Хоселу (63, 65).
Встреча 19-го тура, прошедшая в субботу в Мадриде, закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Зидан, выступавший за "Реал" в 2001-2006 годах, 4 января сменил на посту главного тренера "Королевского клуба" Рафаэля Бенитеса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
Встреча 19-го тура, прошедшая в субботу в Мадриде, закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Зидан, выступавший за "Реал" в 2001-2006 годах, 4 января сменил на посту главного тренера "Королевского клуба" Рафаэля Бенитеса.