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    ФК Депортиво

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Коваль в первой игре за Депортиво пропустил нелепый гол и получил удаление. Видео
    Хуже не придумаешь. Украинец провалил дебют в первой игре за "Депортиво" 
    22:36 03.03.2018
    1655
    Голкипер Максим Коваль, который принадлежит киевскому "Динамо", провально дебютировал за свой новый клуб - испанский "Депортиво". В субботу Коваль сыграл свой первый матч за новую команду.
    Голкипер Максим Коваль
    Голкипер киевского "Динамо" отправился играть за испанский клуб
    08:33 21.01.2018
    608
    В этом сезоне Коваль провел 11 матчей в УПЛ, 2 матча в квалификации Лиги чемпионов и 5 в Лиге Европы (2 в раунде плей-офф и 3 в групповом раунде).
    Игроки ФК Реал
    "Реал" в мачте с "Депортиво" установил новый клубный рекорд
    03:03 11.12.2016
    227
    Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:2. В составе "Реала" голы забили Альваро Мората (50-я минута), Мариано (84) и Серхио Рамос (90+2). У "Депортиво" дубль на счету Хоселу (63, 65).
    Реал - Депортиво. Видео
    "Реал" разгромил "Депортиво" в первом матче под руководством Зидана 
    01:12 10.01.2016
    979
    Встреча 19-го тура, прошедшая в субботу в Мадриде, закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Зидан, выступавший за "Реал" в 2001-2006 годах, 4 января сменил на посту главного тренера "Королевского клуба" Рафаэля Бенитеса.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Коваль в первой игре за Депортиво пропустил нелепый гол и получил удаление. Видео
    Хуже не придумаешь. Украинец провалил дебют в первой игре за "Депортиво" 
    22:36 03.03.2018
    1655
    Голкипер Максим Коваль, который принадлежит киевскому "Динамо", провально дебютировал за свой новый клуб - испанский "Депортиво". В субботу Коваль сыграл свой первый матч за новую команду.
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