Хуже не придумаешь. Украинец провалил дебют в первой игре за "Депортиво"

В матче чемпионата Испании "Депортиво" принимал "Эйбар". Украинец пропустил уже на 12-й минуте. Игрок совсем неудачно вышел из ворот. Это была первая атака и первый удар "Эйбара" в матче.

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В конце первого тайма Коваль получил прямую красную карточку. Коваль пошел в рискованный подкат в нескольких метрах от собственной штрафной и не сумел попасть по мячу.

Максим Коваль перешел в "Депортиво" на правах аренды во время зимнего "трансферного окна".