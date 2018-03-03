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    Хуже не придумаешь. Украинец провалил дебют в первой игре за "Депортиво"

    (обновлено: )21811
    Голкипер Максим Коваль, который принадлежит киевскому "Динамо", провально дебютировал за свой новый клуб - испанский "Депортиво". В субботу Коваль сыграл свой первый матч за новую команду.
    Канал Rc Deportivo Coruña на Youtube

    В матче чемпионата Испании "Депортиво" принимал "Эйбар". Украинец пропустил уже на 12-й минуте. Игрок совсем неудачно вышел из ворот. Это была первая атака и первый удар "Эйбара" в матче.

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    В конце первого тайма Коваль получил прямую красную карточку. Коваль пошел в рискованный подкат в нескольких метрах от собственной штрафной и не сумел попасть по мячу. 

    Максим Коваль перешел в "Депортиво" на правах аренды во время зимнего "трансферного окна". 

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