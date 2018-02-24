Видео курьезного гола в Бундеслиге собрало миллионы просмотров

Видео twitter.com/FourFourTwo

КИЕВ, 24 фев - РИА Новости Украина. Во время матча Бундеслиги голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен пропустил курьезный гол, который может стоить ему карьеры. Пока его одноклубники бежали в атаку на ворота "Ингольштадта", Марк зашел в угол ворот, чтобы выпить воды.

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В этот момент вратарь пропустил стремительную контратаку и не заметил, как его защитник пытается спасти ситуацию сбрасывая головой ему мяч. Игрок "Ингольштадта" не растерялся и забил гол уже в пустые ворота.

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 24 февраля 2018 г.

Видео с записью курьеза за несколько часов набрало миллионы просмотров.

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Правда, несмотря на курьёзный эпизод, "Дуйсбург" все равно добился победы со счетом 2:1. Победный гол во втором тайме забил украинец Борис Тащи.