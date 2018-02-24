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    Видео курьезного гола в Бундеслиге собрало миллионы просмотров

    (обновлено: )90330
    Вратарь Дуйсбурга" Марк Флеккен пропустил курьезный гол, который может стоить ему карьеры. Он зашел в ворота, чтобы попить воды, а в этот момент его соперники провели стремительную контратаку.
    Вратарь немецкой команды отошел попить воды и пропустил гол
    Видео twitter.com/FourFourTwo

    КИЕВ, 24 фев - РИА Новости Украина. Во время матча Бундеслиги голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен пропустил курьезный гол, который может стоить ему карьеры. Пока его одноклубники бежали в атаку на ворота "Ингольштадта", Марк зашел в угол ворот, чтобы выпить воды.

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    В этот момент вратарь пропустил стремительную контратаку и не заметил, как его защитник пытается спасти ситуацию сбрасывая головой ему мяч. Игрок "Ингольштадта" не растерялся и забил гол уже в пустые ворота.

    Видео с записью курьеза за несколько часов набрало миллионы просмотров.

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    Правда, несмотря на курьёзный эпизод, "Дуйсбург" все равно добился победы со счетом 2:1. Победный гол во втором тайме забил украинец Борис Тащи.

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