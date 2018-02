Видео курьезного гола в Бундеслиге собрало миллионы просмотров

КИЕВ, 24 фев - РИА Новости Украина. Во время матча Бундеслиги голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен пропустил курьезный гол, который может стоить ему карьеры. Пока его одноклубники бежали в атаку на ворота "Ингольштадта", Марк зашел в угол ворот, чтобы выпить воды.

В этот момент вратарь пропустил стремительную контратаку и не заметил, как его защитник пытается спасти ситуацию сбрасывая головой ему мяч. Игрок "Ингольштадта" не растерялся и забил гол уже в пустые ворота.

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN