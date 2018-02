Американец показал, как заработать 25 тысяч долларов за 24 секунды

Американский баскетболист-любитель Кайл Кешник сумел заработать 25 тысяч долларов в рекордно короткий срок: за 24 секунды.

Для этого ему понадобилось победить в челлендже по выполнению четырех метких бросков за максимальной короткий срок. Соревнования проводились спортивным клубом DustDevil в Техасе.

Layup ✅

Free-throw ✅

Three-point shot ✅

Half-court shot ✅



Win $25,000 in 24 seconds ✅



Senior Kyle Kieshnick takes home $25,000 after winning the progressive shot challenge!!!! #SCTop10 @SportsCenter @espn pic.twitter.com/LTjvlUCSk3