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    Американец показал, как заработать 25 тысяч долларов за 24 секунды

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    Спортивный клуб в Техасе организовал челлендж, от участников которого требовалось произвести четыре метких броска в баскетбольное кольцо за максимально короткий срок.
    Американский баскетболист-любитель заработал 25 тысяч долларов за четыре метких броска
    Видео twitter.com/tamiuathletics

    Американский баскетболист-любитель Кайл Кешник сумел заработать 25 тысяч долларов в рекордно короткий срок: за 24 секунды.

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    Для этого ему понадобилось победить в челлендже по выполнению четырех метких бросков за максимальной короткий срок. Соревнования проводились спортивным клубом DustDevil в Техасе.

    Кайл сделал бросок из-под кольца, выполнил штрафной, трехочковый бросок и бросок с центра поля. Броски были засчитаны и баскетболисту будет выплачен обещанный гонорар.

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