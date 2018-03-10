Накануне Юрий Луценко отчитался в Раде о проделанной работе на посту генпрокурора, в СМИ появилась информация о том, что Украина готова прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, а в Манчестере прогремел еще один взрыв.
В погранслужбе сообщили, что "во время прохождения погранично-таможенного контроля выяснилось, что данная гражданка (Яковлева) посещала АРК Крым в течение 2015-2016 годов через закрытые постановлением Кабмина пункты пропуска".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.