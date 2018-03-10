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    Елена Яковлева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Актриса Елена Яковлева
    Актриса Яковлева прокомментировала запрет въезда в Украину
    16:27 25.05.2017
    1947Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам актрисы Елены Яковлевой, состояние здоровья ее родственников позволяет приезжать ко ней в Россию из Украины, в суд против СБУ она обращаться не будет.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Хроника 24 мая: всеукраинская облава на налоговиков, отчет Луценко в Раде
    09:09 25.05.2017
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    Накануне Юрий Луценко отчитался в Раде о проделанной работе на посту генпрокурора, в СМИ появилась информация о том, что Украина готова прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, а в Манчестере прогремел еще один взрыв.
    Актриса Елена Яковлева в роли следователя Каменской
    Елене Яковлевой запретили въезд в Украину на 3 года - СМИ
    17:45 24.05.2017
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    В погранслужбе сообщили, что "во время прохождения погранично-таможенного контроля выяснилось, что данная гражданка (Яковлева) посещала АРК Крым в течение 2015-2016 годов через закрытые постановлением Кабмина пункты пропуска".
    Актриса Елена Яковлева
    Звезду фильмов "Интердевочка" и "Каменская" не пустили в Украину
    16:30 24.05.2017
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    Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил, что Яковлеву не пустили в Украину и пообещал позже сообщить подробности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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