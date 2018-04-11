Результаты ответных матчей 1/4 финала ЛЧ, сыгранных во вторник

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 10 апреля, были сыграны первые ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18, по итогам которых определились два полуфиналиста турнира.

Футболисты "Ливерпуля" повторно обыграли "Манчестер Сити". Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Габриэля Жезуса (2-я минута) "красные" ответили точными ударами Мохамеда Салаха (56-я) и Роберто Фирмино (77-я).

Смотрите также: "Динамо" всухую разгромило "Зарю". Все голы и лучшие моменты матча

Первый матч, прошедший 4 апреля в Ливерпуле, также закончился победой мерсисайдцев (3:0).

В параллельном матче футболисты итальянской "Ромы" разгромили испанскую "Барселону". Встреча, прошедшая во вторник, 10 апреля, в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Эдин Джеко (6-я минута), Даниэле Де Росси (58 — с пенальти) и Костас Манолас (82).

Первый матч, прошедший в Барселоне 4 апреля, завершилась со счетом 4:1 в пользу "сине-гранатовых", и в итоге "Рома" пробилась в полуфинал за счет гола на чужом поле.

Жеребьевка полуфинальных пар пройдет 13 апреля в швейцарском Ньоне.