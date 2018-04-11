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    Спорт

    Результаты ответных матчей 1/4 финала ЛЧ, сыгранных во вторник

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    Во вторник футболисты "Ливерпуля" повторно обыграли "Манчестер Сити", а "Рома" разгромила "Барселону". Жеребьевка полуфинальных пар пройдет 13 апреля в швейцарском Ньоне.
    Матч финала 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Ливерпуль
    @LFC

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 10 апреля, были сыграны первые ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18, по итогам которых определились два полуфиналиста турнира.

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    Футболисты "Ливерпуля" повторно обыграли "Манчестер Сити". Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Габриэля Жезуса (2-я минута) "красные" ответили точными ударами Мохамеда Салаха (56-я) и Роберто Фирмино (77-я).

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    Первый матч, прошедший 4 апреля в Ливерпуле, также закончился победой мерсисайдцев (3:0).

    В параллельном матче футболисты итальянской "Ромы" разгромили испанскую "Барселону". Встреча, прошедшая во вторник, 10 апреля, в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Эдин Джеко (6-я минута), Даниэле Де Росси (58 — с пенальти) и Костас Манолас (82).

    Первый матч, прошедший в Барселоне 4 апреля, завершилась со счетом 4:1 в пользу "сине-гранатовых", и в итоге "Рома" пробилась в полуфинал за счет гола на чужом поле.

    Жеребьевка полуфинальных пар пройдет 13 апреля в швейцарском Ньоне.

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