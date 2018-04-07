"Динамо" всухую разгромило "Зарю". Все голы и лучшие моменты матча

Футболисты киевского "Динамо" одержали крупную победу над луганской "Зарей" в матче плей-офф чемпионата Украины.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Киеве, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Никита Бурда (13-я минута), Беньямин Вербич (51), Артем Беседин (54) и Виктор Цыганков (87). На 68-й минуте нападающий "Зари" Давид Фаупала не реализовал пенальти.

В параллельном матче донецкий "Шахтер" нанес гостевое поражение "Вересу" из Ровно – 2:0. У "горняков" отличились Тайсон (24-я минута) и Давид Хочолава (78).

После 26 матчей "Шахтер", одержавший седьмую победу подряд, с 63 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата. "Динамо", выигравшее пять матчей кряду, с 57 баллами располагается на второй позиции. В следующем туре 14 апреля "Шахтер" примет "Динамо".