Лучшие спортсмены Украины. Вручение премии "Герои спортивного года-2017"

В Украинском доме в Киеве прошла церемония вручения премии "Герои спортивного года-2017", в ходе которой были награждены лучшие спортсмены Украины. Главными победителями стали саблистка Ольга Харлан и боксер Александр Хижняк, сообщает НОК Украины.

Харлан в 2017 году завоевала золотую награду чемпионата мира в Лейпциге. По итогам голосования членов Украинской академии спорта она обошла теннисистку Элину Свитолину и борчиху Юлию Ткач.

Примечательно, что Харлан становится лучшей спортсменкой Украины второй год подряд.

Александр Хижняк был признан лучшим спортсменом 2017 года за победу на чемпионате мира и на чемпионате Европы по боксу. В голосовании он обошел гимнаста Олега Верняева и пловца Михаила Романчука.

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Лучшей командой года была признана женская сборная Украины по синхронному плаванию (Анна Волошина, Анастасия Савчук, Александра Кашуба, Валерия Апрелева, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Яна Нарежна, Владислава Алексиива и Марина Алексиива), завоевавшая "серебро" и "бронзу" чемпионата мира в Будапеште по водным видам спорта в 2017 году.

"Тренером года" стала Светлана Саидова – тренер сборной по синхронному плаванию.

Сенсацией года признана Юлия Левченко – серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года (прыжки в высоту).