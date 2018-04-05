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    Фотоленты

    Лучшие спортсмены Украины. Вручение премии "Герои спортивного года-2017"

    (обновлено: )1510
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Церемония вручения премии "Герои спортивного года-2017"
    Facebook Игорь Жданов
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Чемпион Олимпиады в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко
    Facebook Игоря Жданова
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Церемония вручения премии "Герои спортивного года-2017"
    Facebook Игоря Жданова
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Фехтовальщица Ольга Харлан
    НОК Украины
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Лучший тренер - Светлана Саидова
    НОК Украины
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Людмила Ляшенко - победительница в номинации "Сильные духом"
    НОК Украины
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Сенсация года - Юлия Левченко
    НОК Украины
    Церемония вручения премии Герои спортивного года-2017
    Сборная Украины по синхронному плаванию
    НОК Украины

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    Церемония вручения премии "Герои спортивного года-2017"

    В Украинском доме в Киеве прошла церемония вручения премии "Герои спортивного года-2017", в ходе которой были награждены лучшие спортсмены Украины. Главными победителями стали саблистка Ольга Харлан и боксер Александр Хижняк, сообщает НОК Украины.

    Харлан в 2017 году завоевала золотую награду чемпионата мира в Лейпциге. По итогам голосования членов Украинской академии спорта она обошла теннисистку Элину Свитолину и борчиху Юлию Ткач. 

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/pg/olympicua
    Украинский биатлон: бац, бац... и мимо. Жданов запретил, народ прозрел

    Примечательно, что Харлан становится лучшей спортсменкой Украины второй год подряд.

    Александр Хижняк был признан лучшим спортсменом 2017 года за победу на чемпионате мира и на чемпионате Европы по боксу. В голосовании он обошел гимнаста Олега Верняева и пловца Михаила Романчука.

    Читайте также: Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"

    Лучшей командой года была признана женская сборная Украины по синхронному плаванию (Анна Волошина, Анастасия Савчук, Александра Кашуба, Валерия Апрелева, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Яна Нарежна, Владислава Алексиива и Марина Алексиива), завоевавшая "серебро" и "бронзу" чемпионата мира в Будапеште по водным видам спорта в 2017 году. 

    "Тренером года" стала Светлана Саидова – тренер сборной по синхронному плаванию.

    Сенсацией года признана Юлия Левченко – серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года (прыжки в высоту).

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