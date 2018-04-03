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    "Реал" с помощью Роналду разгромил "Ювентус" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

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    Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". Матч закончился победой гостей со счетом 3:0.
    Матч Ювентус - Реал
    @realmadrid

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Дубль португальского нападающего Криштиану Роналду помог мадридскому "Реалу" разгромить туринский "Ювентус" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Встреча, прошедшая в Турине во вторник вечером, завершилась со счетом 3:0. Роналду забил на 3-й и 64-й минутах. Также голом отметился Марсело (72-я минута). У "Ювентуса" на 66-й минуте был удален Пауло Дибала, получивший вторую желтую карточку.

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    Ответная встреча состоится 11 апреля в Мадриде.

    В параллельном матче четвертьфинала ЛЧ мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла "Севилью".

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