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    Результаты первых матчей 1/4 финала ЛЧ, сыгранных во вторник

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    Футболисты мюнхенской "Баварии" одержали волевую победу над "Севильей", а мадридский "Реал", также на выезде, разгромил туринский "Ювентус".
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 3 апреля, были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18, в которых победили гостевые команды. 

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    Так, футболисты мюнхенской "Баварии" одержали волевую победу над "Севильей". Встреча, прошедшая в Испании, завершилась победой немцев со счетом 2:1. Пабло Сарабия на 32-й минуте вывел хозяев вперед, но уже через пять минут Хесус Навас, поразив собственные ворота, восстановил равенство. Победу мюнхенцам принес Тиаго Алькантара, отличившийся на 68-й минуте.

    В параллельном матче "Реал" разгромил "Ювентус". Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0. Криштиану Роналду забил на 3-й и 64-й минутах. Также голом отметился Марсело (72-я минута). 

    Отметим, что Роналду, забив в поединке с "Ювентусом", установил новый рекорд Лиги чемпионов. 

    ​Ответные игры команд пройдут 11 апреля. 

    В среду, 4 апреля, состоятся еще два четвертьфинальных матча: "Барселона" — "Рома" и "Ливерпуль" — "Манчестер Сити". 

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