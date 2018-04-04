Результаты первых матчей 1/4 финала ЛЧ, сыгранных во вторник

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 3 апреля, были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18, в которых победили гостевые команды.

Так, футболисты мюнхенской "Баварии" одержали волевую победу над "Севильей". Встреча, прошедшая в Испании, завершилась победой немцев со счетом 2:1. Пабло Сарабия на 32-й минуте вывел хозяев вперед, но уже через пять минут Хесус Навас, поразив собственные ворота, восстановил равенство. Победу мюнхенцам принес Тиаго Алькантара, отличившийся на 68-й минуте.

В параллельном матче "Реал" разгромил "Ювентус". Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0. Криштиану Роналду забил на 3-й и 64-й минутах. Также голом отметился Марсело (72-я минута).

Отметим, что Роналду, забив в поединке с "Ювентусом", установил новый рекорд Лиги чемпионов.

​Ответные игры команд пройдут 11 апреля.

В среду, 4 апреля, состоятся еще два четвертьфинальных матча: "Барселона" — "Рома" и "Ливерпуль" — "Манчестер Сити".