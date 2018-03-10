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    Триполи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Разрушенные дома в Триполи. Архивное фото
    В результате попадания ракеты по пляжу в Триполи погибли 5 человек
    06:58 05.07.2017
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    Инцидент произошел во вторник на пляже, находящемся напротив аэропорта Митига в Триполи. По данным минздрава Ливии, среди погибших есть ребенок.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Брат подозреваемого во взрыве в Манчестере готовил теракт в Триполи
    20:54 24.05.2017
    147Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Сообщается, что Хашим Абеди был арестован в Триполи по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство", а его брат планировал совершить теракт в столице Ливии.
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела посольства Украины в Ливии 
    03:13 24.03.2017
    285
    С 2015 года посольство Украины в Ливии находится в соседнем Тунисе из-за обострения ситуации безопасности в стране, но украинские дипломаты периодически наведываются в Триполи.
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    В Триполи обстреляли украинское посольство
    23:42 23.03.2017
    242
    Как сообщил посол Украины в Ливии Николай Нагорный, в здание украинского посольства попал "или зенитный снаряд, или мина". По его словам, ранее посольство уже подвергалось обстрелам, однако из огнестрельного оружия.
    Разрушенные дома в Триполи. Архивное фото
    США требуют от ливийских вооруженных формирований покинуть Триполи
    23:01 05.12.2016
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    По словам представителя госдепартамента Марка Тонера, США выражают глубокую обеспокоенность эскалацией насилия между вооруженными группировками в Триполи и призывают все стороны немедленно уступить призывам правительства.
    На месте взрыва в ливанском городе Триполи. Архивное фото
    Пять человек погибли при взрыве на одном из КПП возле Триполи
    12:38 24.11.2015
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    По информации СМИ, при взрыве заминированного автомобиля на одном из контрольно-пропускных пунктов к востоку от Триполи, также 16 человек получили ранения разной степени тяжести.
    Жители города в подземном бункере военной базы в Ливии, разрушенной в результате ракетного обстрела
    Парламент Ливии приостановил участие в политическом диалоге под эгидой ООН
    18:36 23.02.2015
    132
    По информации агентства Франс Пресс, палата представителей в понедельник проголосовала за то, чтобы заморозить участие в диалоге.
    Матч Динамо (Киев) - Металлург (Запорожье)
    "Металлург" отказался играть с российским клубом
    12:55 28.01.2015
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    Запорожский "Металлург" отказался играть с российской командой из Ярославля "Шинник".
    Заседание СБ ООН
    СБ ООН осудил теракт в ливийском отеле
    01:47 28.01.2015
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    Совбез вновь заявил, что терроризм во всех проявлениях представляет главную угрозу международному миру.
    Автомобильное движение на одной из улиц Триполи в Ливане
    Стали известны национальности погибших при захвате заложников в Триполи
    23:11 27.01.2015
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    Согласно данным, среди погибших иностранцев двое граждан Филиппин, гражданин США, Франции и Южной Кореи.
    Разрушенные дома в Триполи. Архивное фото
    Взрыв прогремел в Триполи у гостиницы в дипломатическом квартале
    10:58 27.01.2015
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    Взрыв прогремел в дипломатическом районе, в котором, среди прочего, расположены диппредставительства ряда стран и офисы ООН.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Личности боевиков, устроивших теракт на севере Ливана, установлены
    02:19 11.01.2015
    42Военная кампания против "Исламского государства"
    Речь идет о двух смертниках - Тахе Самире Кайяле и Биляле Мохаммеде Мерейяне, известном под именем Ибрахим.
    Боевики Исламского государства
    ИГ взяла на себя ответственность за теракт на севере Ливана
    23:20 10.01.2015
    51Военная кампания против "Исламского государства"
    Количество погибших в результате теракта в городе Триполи на севере Ливана увеличилось до девяти, 35 человек пострадали.
    Автомобильное движение на одной из улиц Триполи в Ливане
    Число жертв теракта в Ливане выросло до девяти, 35 человек ранены
    22:20 10.01.2015
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    В связи с происшествием введен комендантский час до семи утра воскресенья. Сейчас на место ЧП направлена группа криминалистов для выяснения обстоятельств трагедии.
    Проведение диагностического теста лихорадки Эбола
    Власти Ливии опровергли новости о первой жертве вируса Эбола в стране
    00:46 29.12.2014
    68Эпидемия Эболы
    ВОЗ опубликовала данные за 21 декабря, согласно которым общее число заразившихся Эболой в восьми странах, где был обнаружен вирус, составило 19 тысяч 695 человек, от смертельного заболевания скончалось 7693 человек.
    Разрушенные дома в Триполи. Архивное фото
    Международный аэропорт в Триполи подвергся новому авиаудару
    22:17 25.11.2014
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    В понедельник летевший на низкой высоте истребитель выпустил две ракеты по взлетно-посадочной полосе аэропорта в Триполи.
    На месте взрыва в ливанского городе Триполи
    Неизвестный истребитель нанес ракетный удар по аэропорту в Триполи
    19:11 24.11.2014
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    Летевший на низкой высоте истребитель выпустил две ракеты по взлетно-посадочной полосе аэропорта - единственного действующего в Триполи, по данным агентства.
    Ливия, Триполи. Архивное фото
    Взрыв прогремел у посольства Египта в Триполи
    09:00 13.11.2014
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    Пока о возможных жертвах и пострадавших не сообщается.
    Разрушенные дома в Триполи. Архивное фото
    Правительство Ливии приказало наступать на Триполи
    08:09 22.10.2014
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    Правительство премьер-министра Ливии отдало приказ армии установить контроль над всеми правительственными учреждениями.
    Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
    Ливийский Бенгази за полгода покинули несколько тысяч человек - СМИ
    11:33 21.10.2014
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    К тем, кто пришел из Бенгази, добавляются те, кто спасается от обстрелов и насилия в других ливийских городах, включая Триполи.
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