Как сообщил посол Украины в Ливии Николай Нагорный, в здание украинского посольства попал "или зенитный снаряд, или мина". По его словам, ранее посольство уже подвергалось обстрелам, однако из огнестрельного оружия.
По словам представителя госдепартамента Марка Тонера, США выражают глубокую обеспокоенность эскалацией насилия между вооруженными группировками в Триполи и призывают все стороны немедленно уступить призывам правительства.
ВОЗ опубликовала данные за 21 декабря, согласно которым общее число заразившихся Эболой в восьми странах, где был обнаружен вирус, составило 19 тысяч 695 человек, от смертельного заболевания скончалось 7693 человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".