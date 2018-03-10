Согласно результатам журналистского расследования, ливийское правительство выделили 4 миллиона евро на избирательную кампанию лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая баллотировалась в президенты Украины в 2010 году.
Источник из ливийского города Сабха сообщил, что захватчики самолета так же требуют от правительства национального примирения Ливии освободить сына Муамара Каддаф и вернуть из-за рубежа всех сторонников Каддафи.
США при поддержке ряда союзных стран с 23 сентября начали наносить по позициям ИГ в Сирии удары с воздуха, с августа аналогичная операция проходит в Ираке. При этом США задействовали авиацию без разрешения сирийских властей.
"Столкновения между армией и боевиками "Маджлис аш-Шура" произошли в районе Айн Мара, рядом с Дерной, с обеих сторон пострадали 15 человек", - заявил агентству Синьхуа официальный представитель генштаба ливийской армии Ахмад аль-Мисмари.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно результатам журналистского расследования, ливийское правительство выделили 4 миллиона евро на избирательную кампанию лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая баллотировалась в президенты Украины в 2010 году.