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    Муаммар Каддафи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Каддафи финансировал президентскую кампанию Тимошенко - СМИ
    02:19 20.02.2018
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    Согласно результатам журналистского расследования, ливийское правительство выделили 4 миллиона евро на избирательную кампанию лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая баллотировалась в президенты Украины в 2010 году.
    Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте
    Захватчики ливийского самолёта потребовали отменить конституцию
    15:59 23.12.2016
    97Захват ливийского самолета на Мальте
    Источник из ливийского города Сабха сообщил, что захватчики самолета так же требуют от правительства национального примирения Ливии освободить сына Муамара Каддаф и вернуть из-за рубежа всех сторонников Каддафи.
    Саиф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
    Захватившие самолет в Ливии требуют освободить сына Каддафи
    14:33 23.12.2016
    164Захват ливийского самолета на Мальте
    Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.
    Житель Бенгази сжигает портрет Муаммара Каддафи
    Ас-Сафи: смерть Каддафи была похожа на демонстративную месть
    15:57 21.10.2016
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    После революции 1969 года Муаммар Каддафи начал активную политику против иностранного военного присутствия в Ливии и Африке, заявил экс- вице-премьер Ливии ас-Сафи.
    Опубликовано новое видео последних минут жизни Каддафи. Видео
    Опубликовано неизвестное видео последних минут жизни Каддафи 
    20:03 04.02.2016
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    Британский телеканал Би-би-си обнародовал ранее неизвестное видео захвата бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. На шокирующих кадрах зафиксированы последние минуты жизни полковника.
    Муамар Каддафи. Архивное фото
    Белый дом признал, что ливийский лидер Каддафи помогал США
    22:29 10.11.2015
    479
    С момента свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна переживает период кризиса. В результате разногласий в стране возникло двоевластие.
    Сын Муаммара Каддафи приговорен к смертной казни
    Сына Каддафи приговорили к смертной казни 
    15:31 28.07.2015
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    Уголовный суд ливийской столицы во вторник вынес окончательный смертный приговор восьми представителям режима бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, в том числе его сыну Сейф аль-Исламу.
    Жители города в подземном бункере военной базы в Ливии, разрушенной в результате ракетного обстрела
    Парламент Ливии приостановил участие в политическом диалоге под эгидой ООН
    18:36 23.02.2015
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    По информации агентства Франс Пресс, палата представителей в понедельник проголосовала за то, чтобы заморозить участие в диалоге.
    Французский режиссер, философ и журналист Бернар-Анри Леви (слева)
    Болезненное внимание. Скорее бы Бернар-Анри Леви разлюбил Украину
    17:52 04.02.2015
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    Ровно год назад, в начале февраля 2014 года, на сцене Евромайдана с пламенной речью выступил известный французский деятель Бернар-Анри Леви, именуемый некоторыми "философом и мыслителем".
    Боевик Исламского государства
    Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства Алжира
    22:16 17.01.2015
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    США при поддержке ряда союзных стран с 23 сентября начали наносить по позициям ИГ в Сирии удары с воздуха, с августа аналогичная операция проходит в Ираке. При этом США задействовали авиацию без разрешения сирийских властей.
    Поврежденный автомобиль перед посольством России в Триполи, фото с места события
    Жертвами столкновений на востоке Ливии стали более 10 человек, 15 пострадали
    18:52 10.01.2015
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    "Столкновения между армией и боевиками "Маджлис аш-Шура" произошли в районе Айн Мара, рядом с Дерной, с обеих сторон пострадали 15 человек", - заявил агентству Синьхуа официальный представитель генштаба ливийской армии Ахмад аль-Мисмари.
    Ливийский флаг
    Ливия закрыла торговый порт в Бенгази из-за столкновений
    15:17 04.11.2014
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    Порт в Бенгази - главный пункт ввоза пшеницы, топлива и других товаров в восточную Ливию. Власти Ливии закрыли порт из-за столкновений между военными и боевиками-исламистами.
    Саиф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
    Суд перенес на 2 ноября слушания по делу сына Муаммара Каддафи
    16:55 12.10.2014
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    Суд отложил процесс, учитывая нынешние условия, в которых находится страна. С момента свержения и убийства в Ливии в 2011 году Муаммара Каддафи страна переживает жесткий кризис.
    Экс-президент Франции Николя Саркози
    Соратники Саркози стали фигурантами нового дела об отмывании денег
    17:25 08.10.2014
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    Речь идет о присвоении крупных сумм денег при заключении сделки о поставках вертолетов компании Eurocopter в Казахстан, фигурантами которого являются соратники Николя Саркози.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Каддафи финансировал президентскую кампанию Тимошенко - СМИ
    02:19 20.02.2018
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    Согласно результатам журналистского расследования, ливийское правительство выделили 4 миллиона евро на избирательную кампанию лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая баллотировалась в президенты Украины в 2010 году.
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