Каддафи финансировал президентскую кампанию Тимошенко - СМИ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Ливийский президент Муаммар Каддафи, убитый повстанцами в 2011 году, финансировал президентские кампании политиков в Украине, США и Франции. Соответствующую информацию обнародовало издание Asharq Al Awsat, штаб-квартира которого находится в Лондоне.

В частности, согласно результатам журналистского расследования, ливийское правительство выделили 4 миллиона евро на избирательную кампанию лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая баллотировалась в президенты Украины в 2010 году.

Собеседник издания из близкого окружения сына Каддафи Саифа аль Ислама на условиях анонимности сообщил, что он якобы лично передавал средства на кампанию Тимошенко, пишет "Европейская правда".

"Деньги были заказаны доктором Багдади аль-Махмуди, премьер-министром того времени (сейчас заключен в тюрьме в Триполи), и были помещены в сумку, купюрами по 500 евро. Мы отправились на частном самолете, они встретили нас в аэропорту Киева, мы провели там ночь и вернулись. Деньги получил тогдашний вице-премьер-министр Украины", — рассказал собеседник.

В "Батькивщины" эти заявления отрицают. "Указанная информация не соответствует действительности", — сказано в заявлении политсилы, переданном "Европейской правде".

Кроме того, по данным Asharq Al Awsat, Каддафи потратил 50 миллионов евро на финансирование избирательной кампании экс-президента Франции Николя Саркози в 2007 году. В то же время французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин, который присутствовал на встрече Саркози с Каддафи, сказал, что речь идет о гораздо более высокой сумме.

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Анонимный источник из окружения сына Каддафи утверждает, что на закрытых встречах Саркози обещал улучшить отношения между Францией и Ливией в обмен на финансирование. Сам экс-президент Франции неоднократно заявлял, что не брал никаких денег у ливийского диктатора.

Авторы публикации также утверждают, что Каддафи через посредника финансировал одного из кандидатов в президенты США в 2004 году в обмен на обещание убрать Ливию из "черного списка государств-террористов".

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"Финансирование его кампании осуществлялось за счет перевода средств через третью страну. Соглашение между ливийцами и американцами было достигнуто после встречи в американском городе Толедо в штате Айдахо", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в начале февраля по инициативе экс-премьера и лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко состоялась ее встреча с президентом Петром Порошенко.