Согласно заявления базирующейся в Зинтане вооруженной группировки "Абу Бакр ас-Сиддик", ранее удерживавшей политика, освобождение сына Каддафи произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией".
Глава Минюста международно признанного кабинета министров, заседающего в Тобруке, Альмабрук Карира в понедельник заявил, что "устраиваемый в Триполи суд над руководством режима Каддафи является незаконным.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".