Сын Каддафи готов свидетельствовать против Саркози

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Сын бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи заявил о готовности представить доказательства того, что его отец наравне с нелегальными фондами финансировал президентскую кампанию экс-президента Франции Николя Саркози,сообщает Middle East Monitor.

По данным СМИ, Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера, стал свидетелем первых поставок денег Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи.

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Ранее Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании из Ливии его президентской кампании в 2007 году.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.