наверх
22.03.201808:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сын Каддафи готов свидетельствовать против Саркози

    (обновлено: )122
    Сын убитого в 2011 году Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи стал свидетелем первых поставок денег Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Николя Саркози в Триполи, столице Ливии.
    Саиф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Сын бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи заявил о готовности представить доказательства того, что его отец наравне с нелегальными фондами финансировал президентскую кампанию экс-президента Франции Николя Саркози,сообщает Middle East Monitor.

    Экс-президент Франции Николя Саркози
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Призраки из прошлого: за что задержали экс-президента Франции Саркози

    По данным СМИ, Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера, стал свидетелем первых поставок денег Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи.

    Читайте также: Отставник французской разведки о деле Скрипаля

    Ранее Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании из Ливии его президентской кампании в 2007 году.

    Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

    В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кость Бондаренко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Снегопад в Симферополе. Архивное фото
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Флаги Великобритании и России
    Отравление Скрипаля. Британия против России