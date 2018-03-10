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    Мальта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 68
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    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Власти Украины исключили пять стран из списка оффшоров
    13:35 31.01.2018
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    По словам министра финансов, решение в декабре о включении этих стран было принято без необходимого согласования с этими странами, поэтому теперь правительство в течение двух месяцев будет проводить консультации.
    Работа авиадиспетчеров. Архивное фото
    На Мальте самолет сдуло ветром в здание
    08:59 29.12.2017
    138
    На место происшествия прибыли экстренные службы, однако в результате инцидента никто не пострадал. На момент аварии в самолете никого не было.
    На месте убийства журналистки на Мальте
    Жестокое убийство журналистки на Мальте: перед судом предстанут три человека
    07:56 22.12.2017
    97
    Трем мальтийским мужчинам, которые, как предполагается, спровоцировали взрыв мощной бомбы, в результате которого погибла журналист-расследователь Дафне Каруана Галисия, было приказано предстать перед судом за убийство.
    Панамское досье. На месте гибели журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте
    Выяснились новые подробности об убитой на Мальте журналистке
    09:50 22.10.2017
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    Встреча журналистки с адвокатом Роберто Монтальто так и не состоялась, однако Гализия успела передать ему информацию касательно своего нового материала. Монтальто не стал раскрывать эти данные СМИ, передав их полиции.
    В Мариинский парк привезли пушки
    Палящие пушки под Радой перепугали участников митинга - СМИ 
    13:15 17.10.2017
    2093Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Очевидцы стрельбы из пушки в Мариинском парке сообщили, что "среди митингующих перед парламентом пробежало беспокойство".
    Националисты захватили вертолетную площадку Януковича
    Хроника 16 октября: захват "вертолетной площадки Януковича", задержание убийц "Моторолы"
    09:28 17.10.2017
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    Накануне националисты захватили здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая "вертолетная площадка" экс-президента Украины Виктора Януковича и потребовали ее национализации.
    Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября
    Майдан ни при чем? У Порошенко объяснили, почему перекрыт центр Киева
    08:09 17.10.2017
    3518Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    В Администрации президента Украины сообщили, что усиленные меры безопасности в правительственном квартале связаны с официальным визитом президента Мальты.
    Панамское досье. На месте гибели журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте
    Названы детали гибели журналистки, работавшей над "панамским досье"
    03:39 17.10.2017
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    Дафни Каруана Гализия погибла в мальтийском селении Бидниджа в результате взрыва ее автомобиля. По данным СМИ, две недели назад она заявила в полицию о том, что ей угрожают.
    Скорая на Мальте
    На Мальте взорвали авто журналистки, писавшей про панамские оффшоры
    23:00 16.10.2017
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    Дафна Каруана Галиция была одним из самых известных расследователей коррупционных дел. Она публиковала в своем блоге разоблачительные материалы в отношении должностных лиц и политиков Мальты.
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    ФИФА признала матч Украина - Мальта неофициальным
    11:51 09.06.2017
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    В ФИФА сообщили, что матч не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных (official A match), учитывая тот факт, что были проведены 10 замен.
    Товарищеский футбольный матч Украина - Мальта
    "Легендарное" поражение Украины, или Сенсация от Мальты 
    04:27 07.06.2017
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    Сборная Мальты находится на 182-й позиции в рейтинге ФИФА, однако это ей не помешало выиграть у подопечных Андрея Шевченко в товарищеском матче.
    Товарищеский матч между Украиной и Мальной
    Мальта сенсационно выиграла у сборной Украины по футболу
    22:28 06.06.2017
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    Матч, прошедший во вторник вечером в австрийском Граце, закончился победой мальтийцев со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Зак Мускат.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко поздравил премьера Мальты с победой на парламентских выборах
    18:09 04.06.2017
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    Президент Украины Петр Порошенко поздравил премьер-министра Мальты Джозефа Муската с "уверенной победой европейского политика и друга Украины" на парламентских выборах.
    Президент Украины со спикером парламента Мальты
    Порошенко призвал парламент Мальты признать Голодомор геноцидом
    20:19 16.05.2017
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    Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что в ходе официального визита Порошенко на Мальту глава государства призвал спикера Мальтийского парламента признать Голодомор актом геноцида украинского народа.
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Республики Мария-Луиза Колейро Прека во время совместной пресс-конференции в Валлетте (Мальта)
    Фотоитоги 16 мая: Порошенко на Мальте, ДТП с эвакуатором в Киеве, украинцы в аэропорту Хургады 
    17:58 16.05.2017
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    Во вторник президент Петр Порошенко находится с визитом на Мальте, в Киеве эвакуатор протаранил мост у метро, а в аэропорту Хургады застряли двести украинцев.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко во вторник полетит на Мальту
    22:22 13.05.2017
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    Во время посещения страны, которая сейчас председательствует в ЕС, запланированы встречи Порошенко с президентом, премьер-министром Мальты, спикером Палаты представителей парламента.
    Наручники
    Трех украинцев задержали на Мальте за незаконную перевозку людей
    03:12 11.05.2017
    161Мигранты штурмуют ЕС
    Вооруженные силы Мальты задержали украинцев на яхте, следовавшей из Турции в Италию. Ордер на арест украинцев ранее выпустил сицилийский суд, получив информацию от миграционного агентства ЕС Frontex.
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Сборная Украины по футболу сыграет с командой Мальты в июне
    17:28 25.04.2017
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    Товарищеская встреча пройдет в рамках подготовки национальной команды к матчу квалификационной кампании Чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии, который состоится 11 июня.
    Петр Порошенко на первой пленарной сессии Конгресса Европейской народной партии на Мальте
    Порошенко привез "замечательную весть" с Мальты: у ЕНП есть план для Украины
    22:20 31.03.2017
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    Глава государства поблагодарил западных партнеров за одобрение "очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "Плана Маршалла для Украины".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили оконфузился на совместной фотографии с Порошенко
    17:12 30.03.2017
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    Михаил Саакашвили принял участие в конгрессе Европейской народной партии в качестве делегата от Грузии, будучи гражданином Украины. На этом мероприятии политик занял место лидера голландской партии, после чего сфотографировался на фоне президента Украины.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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