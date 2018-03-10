По словам министра финансов, решение в декабре о включении этих стран было принято без необходимого согласования с этими странами, поэтому теперь правительство в течение двух месяцев будет проводить консультации.
Трем мальтийским мужчинам, которые, как предполагается, спровоцировали взрыв мощной бомбы, в результате которого погибла журналист-расследователь Дафне Каруана Галисия, было приказано предстать перед судом за убийство.
Встреча журналистки с адвокатом Роберто Монтальто так и не состоялась, однако Гализия успела передать ему информацию касательно своего нового материала. Монтальто не стал раскрывать эти данные СМИ, передав их полиции.
Накануне националисты захватили здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая "вертолетная площадка" экс-президента Украины Виктора Януковича и потребовали ее национализации.
Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что в ходе официального визита Порошенко на Мальту глава государства призвал спикера Мальтийского парламента признать Голодомор актом геноцида украинского народа.
Михаил Саакашвили принял участие в конгрессе Европейской народной партии в качестве делегата от Грузии, будучи гражданином Украины. На этом мероприятии политик занял место лидера голландской партии, после чего сфотографировался на фоне президента Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".