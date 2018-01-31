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    Власти Украины исключили пять стран из списка оффшоров

    (обновлено: )25505
    По словам министра финансов, решение в декабре о включении этих стран было принято без необходимого согласования с этими странами, поэтому теперь правительство в течение двух месяцев будет проводить консультации.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. 

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    REUTERS Philippe Wojazer
    Киев: Латвия и Эстония - наши большие оффшорные друзья
    Кабмин в среду, 31 января, исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования.

    Как сообщил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства, решение в декабре об их включении было принято без необходимого согласования с этими странами, поэтому теперь правительство в течение двух месяцев будет проводить консультации.

    Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года правительство Украины включило Эстонию, Иран, Кубу, Лаос, Латвию, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень рисковых стран.

    После этого эстонский премьер-министр Юри Ратас потребовал от властей Украины немедленно удалить его страну из списка оффшорных зон. По его словам, Эстония попала туда по ошибке.

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