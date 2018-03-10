В ходе встречи в холле венского отделения ООН Вурст исполнила две песни, генсек ООН заявил, что хотел познакомиться с ней с момента ее победы на Евровидении, в частности из-за ее борьбы с дискриминацией.
Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" приняли решение ужесточить наказание для национальных вещателей в случае, если во время или после голосования будут обнаружены неточности в подсчете голосов.
Яремчук стала победительницей национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2014", который пройдет в мае 2014 года в Дании. Отбор проводился смешанным голосованием - зрителей и членов жюри.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".