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    Евровидение 2014

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Город Витториозо на Мальте, архивное фото
    Победителем детского Евровидения-2014 стал участник из Италии
    22:46 15.11.2014
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    Винченцо Кантиелло из Италии с песней Tu primo grande amore ("Ты моя самая первая любовь") победил на детском Евровидении-2014.
    Кончита Вурст
    Кончита Вурст спела для Пан Ги Муна в венском отделении ООН
    16:14 03.11.2014
    125
    В ходе встречи в холле венского отделения ООН Вурст исполнила две песни, генсек ООН заявил, что хотел познакомиться с ней с момента ее победы на Евровидении, в частности из-за ее борьбы с дискриминацией.
    Представители Исландии Pollaponk
    Второй полуфинал "Евровидения-2014" пройдет в Копенгагене в четверг
    07:33 08.05.2014
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    Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2014", в котором примут участие представители 15 стран, состоится в Копенгагене в четверг.
    Представительница Украины певица Мария Яремчук
    Яремчук выступит в первой половине финала "Евровидения-2014"
    06:59 07.05.2014
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    Представительница Украины на конкурсе "Евровидение-2014", который проходит в Дании, Мария Яремчук выступит в первой половине финала, намеченного на 10 мая.
    Евровидение, архивное фото
    Организаторы "Евровидения" ужесточат правила голосования для вещателей
    17:32 06.02.2014
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    Организаторы музыкального конкурса "Евровидение" приняли решение ужесточить наказание для национальных вещателей в случае, если во время или после голосования будут обнаружены неточности в подсчете голосов.
    Певица Мария Яремчук
    Украина отправит на "Евровидение-2014" певицу Марию Яремчук
    16:59 21.12.2013
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    Яремчук стала победительницей национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2014", который пройдет в мае 2014 года в Дании. Отбор проводился смешанным голосованием - зрителей и членов жюри.
    Репетиция второго полуфинала конкурса песни Евровидение-2013
    Болгария вслед за Сербией и Чехией отказалась от участия в Евровидении
    13:40 23.11.2013
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    Накануне стало известно об отказе Сербии также по финансовым причинам, в частности из-за возросших расходов на лицензию и организации поездки делегации на конкурс.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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