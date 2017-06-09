КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) признала матч Украина – Мальта неофициальным, потому он не будет влиять на рейтинг сборной.

Об этом говорится в ответе ФИФА на запрос "Футбол 24".

"Матч Украина – Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных (official A match), учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно Правилам игры, невозможно использовать больше, чем 6 замен, о чем говорится в Правиле 3 Правил игры", – сказано в ответе пресс-службы ФИФА.

Матч не должен быть зачислен в рейтинг ФИФА из-за невыполнения критериев зачета матчей в рейтинг, а именно – одного из пунктов циркуляра ФИФА №1324 от 25.10.2012, в котором сказано о количестве замен каждой из команд, которое не может быть больше, чем 6. Украина не набрала бы баллов в рейтинге ФИФА (за поражение – 0 баллов), а вот сборная Мальты не досчиталась определенного количества очков в рейтинг за победу.

Напомним, Национальная сборная Украины проиграла в товарищеском матче сборной команде Мальты. Матч, прошедший во вторник вечером в австрийском Граце, закончился победой мальтийцев со счетом 1:0. Единственный гол в поединке на 14-ой минуте после розыгрыша углового забил Зак Мускат.