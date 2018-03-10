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Тег
Тобрук
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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17:39 11.05.2015
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Возле берегов Ливии был обстреляно судно, которое направлялось к порту Тобрук. Уже известно, что погиб помошник капитана.
Парламент Ливии приостановил участие в политическом диалоге под эгидой ООН
18:36 23.02.2015
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По информации агентства Франс Пресс, палата представителей в понедельник проголосовала за то, чтобы заморозить участие в диалоге.
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Этот теракт стал крупнейшим нападением на Палату представителей с момента ее перемещения из Бенгази в Тобрук летом 2014 года из соображений безопасности.
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С момента свержения и убийства в Ливии в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муамара Каддафи, Ливия переживает период кризиса.
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