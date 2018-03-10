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    Тобрук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сухогруз. Архивное фото
    В Ливии под обстрел попал сухогруз, на его борту - грузинские моряки
    17:39 11.05.2015
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    Возле берегов Ливии был обстреляно судно, которое направлялось к порту Тобрук. Уже известно, что погиб помошник капитана.
    Жители города в подземном бункере военной базы в Ливии, разрушенной в результате ракетного обстрела
    Парламент Ливии приостановил участие в политическом диалоге под эгидой ООН
    18:36 23.02.2015
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    По информации агентства Франс Пресс, палата представителей в понедельник проголосовала за то, чтобы заморозить участие в диалоге.
    Ливийский флаг
    От взрыва у здания заседания парламента Ливии пострадали 11 человек
    20:29 30.12.2014
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    Этот теракт стал крупнейшим нападением на Палату представителей с момента ее перемещения из Бенгази в Тобрук летом 2014 года из соображений безопасности.
    Ливийский флаг
    Ливийский кризис должен быть урегулирован без внешнего вмешательства
    05:20 01.11.2014
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    С момента свержения и убийства в Ливии в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муамара Каддафи, Ливия переживает период кризиса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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