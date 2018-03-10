ВОЗ опубликовала данные за 21 декабря, согласно которым общее число заразившихся Эболой в восьми странах, где был обнаружен вирус, составило 19 тысяч 695 человек, от смертельного заболевания скончалось 7693 человек.
Временное правительство Ливии подтвердило в своем пресс-релизе, что его представителям в городе Аль-Байда на востоке Ливии переданы девять турецких граждан, которые будут направлены в Турцию по линии ООН.
Новый премьер Ливии Абдалла ат-Тани и министры правительства в воскресенье принесли присягу перед членами парламента после одобрения депутатами избранного всеобщим голосованием заксобрания состава нового кабинета, сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".