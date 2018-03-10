наверх
10.03.201810:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Правительство Ливии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Ливии. Архивное фото
    Правительство нацединства из 13 министров сформировано в Ливии
    00:07 15.02.2016
    63
    Как сообщают местные СМИ, в новом правительстве будет пять министров без портфеля, среди них три женщины. Пост министра обороны займет Махди аль-Баргаси.
    Ливийские военные. Архивное фото
    Переговоры о составе правительства национального единства в Ливии отложены
    03:30 13.03.2015
    60
    Принимающие участие в переговорах делегаты вернутся в Тобрук, чтобы в начале следующей недели провести консультации с парламентом по составу будущего правительства национального единства.
    Федерика Могерини
    ЕС может помочь Ливии контролем перемирия и границ - Могерини
    20:28 06.03.2015
    208
    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини это может быть мониторинг прекращения огня и защита базовой инфраструктуры.
    Проведение диагностического теста лихорадки Эбола
    Власти Ливии опровергли новости о первой жертве вируса Эбола в стране
    00:46 29.12.2014
    68Эпидемия Эболы
    ВОЗ опубликовала данные за 21 декабря, согласно которым общее число заразившихся Эболой в восьми странах, где был обнаружен вирус, составило 19 тысяч 695 человек, от смертельного заболевания скончалось 7693 человек.
    На месте взрыва в ливанского городе Триполи
    Неизвестный истребитель нанес ракетный удар по аэропорту в Триполи
    19:11 24.11.2014
    192
    Летевший на низкой высоте истребитель выпустил две ракеты по взлетно-посадочной полосе аэропорта - единственного действующего в Триполи, по данным агентства.
    Боец с автоматом на блокпосту у дороги на въезде в восточноливийский город Марса-эль-Брега, контролируемый повстанцами
    В Ливии освободили похищенных граждан Турции
    23:55 14.11.2014
    47
    Временное правительство Ливии подтвердило в своем пресс-релизе, что его представителям в городе Аль-Байда на востоке Ливии переданы девять турецких граждан, которые будут направлены в Турцию по линии ООН.
    Ливийский флаг
    Ливийский кризис должен быть урегулирован без внешнего вмешательства
    05:20 01.11.2014
    65
    С момента свержения и убийства в Ливии в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муамара Каддафи, Ливия переживает период кризиса.
    Ливия. Триполи. Архивное фото
    Премьер Ливии принес присягу после одобрения депутатами состава кабинета
    04:47 29.09.2014
    45
    Новый премьер Ливии Абдалла ат-Тани и министры правительства в воскресенье принесли присягу перед членами парламента после одобрения депутатами избранного всеобщим голосованием заксобрания состава нового кабинета, сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации