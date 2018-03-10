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В 8 часов утра по местному времени в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. Аэропорт был полностью блокирован, все рейсы отменены, также было прекращено железнодорожное сообщение с аэропортом. Власти Бельгии вскоре признали взрывы терактом.