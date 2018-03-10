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    теракт взрыв

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 157
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    В сети разместили видео с места масштабного теракта в Сирии (18+) 
    00:28 08.01.2018
    326Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Одновременно два заминированных автомобиля были взорваны на улице Салясин в городе Идлиб, в результате чего более 30 человек погибли или были ранены.
    Следственные действия на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
    Мосийчук и много металлических шариков. Что-то не сходится
    09:55 30.10.2017
    12961Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Взрыв возле "Еспресо-TV" вряд ли был покушением на Мосийчука. Чересчур много металлических шариков было во взрывном устройстве. Скорее всего, депутат стал одной из сопутствующих жертв.
    Следственные действия на месте взрыва
    Эксперт: подрыв Мосийчука - это удар по Авакову
    01:33 29.10.2017
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    Взрыв в центре Киева подрывает доверие к правоохранительным органам, к эффективности реформы полиции вообще, считает политтехнолог Екатерина Одарченко.
    Взрыв авто в Киеве
    Загадочная гибель загадочного полковника ГУР
    19:21 30.06.2017
    5853Создание "Малороссии". Конец войне?.
    После взрыва авто с полковником ГУР Максимом Шаповалом, советники главы МВД связали убийство разведчика с убийством Павла Шеремета и Дениса Вороненкова. И тем самым проговорились, так как, по данным СМИ, полковник мог быть причастен к их гибели.
    Опубликован момент подрыва смертника у мавзолея Хомейни
    Момент взрыва смертника у мавзолея Хомейни в Тегеране 
    15:11 07.06.2017
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    Не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране, заявило Министерство юстиции Исламской республики.
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    Теракты в Египте: религиозной неприязнью прикрывают конкуренцию - эксперт
    06:24 10.04.2017
    380Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире ГС отметил, что после революции ситуация с коптами в Египте значительно ухудшилась.
    На месте теракта в Александрии
    Взрыв смертника возле церкви в Александрии 
    05:44 10.04.2017
    754Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    В интернете размещена запись с камеры наблюдения, на которую попал момент взрыва террориста-смертника у входа церкви в Александрии. На записи видно, как мужчина подходит к церкви.
    Взрыв в метро
    Взрыв в метро Петербурга мог совершить смертник - следствие
    22:05 03.04.2017
    363Взрыв в Санкт-Петербурге
    По информации источника в правоохранительных органах, следствие прорабатывает все версии случившегося, не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником.
    Взрыв в метро
    Бомба в петербургском метро была начинена металлическими изделиями – медики
    21:50 03.04.2017
    268Взрыв в Санкт-Петербурге
    По словам директора НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Валерия Парфёнова, зарядное устройство было нафаршировано металлическими изделиями, "скорее всего самоделки, шарики как шарикоподшипники".
    Дональд Трамп
    Трамп назвал теракт в метро Санкт-Петербурга "ужасным событием"
    20:49 03.04.2017
    624Взрыв в Санкт-Петербурге
    По словам президента США Дональда Трампа, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро - это "ужасное событие".
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    Метро Петербурга закрыто, ведется проверка
    19:50 03.04.2017
    288Взрыв в Санкт-Петербурге
    По словам представителя Петербургского метрополитена, метро пока закрыто, ожидается распоряжение от силовых структур, которые проводят проверку всех станций метро и тоннелей.
    Взрыв в метро
    Трехдневный траур объявлен в Петербурге - власти
    18:39 03.04.2017
    109
    По словам пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова, по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур.
    Путин прокомментировал взрывы в метро Петербурга. Видео
    Путин прокомментировал взрывы в метро Петербурга 
    17:18 03.04.2017
    2478Взрыв в Санкт-Петербурге
    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с директором ФСБ Александром Бортниковым ситуацию в петербургском метро, где произошли взрывы.
    Станция Киевского метрополитена Вокзальная. Архивное фото
    "Киевский метрополитен" призвал граждан сообщать о любых находках на станциях
    17:02 03.04.2017
    78Взрыв в Санкт-Петербурге
    В связи с терактом в Санкт-Петербурге в киевском метро призвали пассажиров не оставлять вещи в вагонах и сообщать о любых находках и ни в коем случае не осматривать их самостоятельно.
    Логотип Facebook
    Facebook активировал кнопку "Я в безопасности" для петербуржцев
    16:08 03.04.2017
    190Взрыв в Санкт-Петербурге
    В России для жителей Санкт-Петербурга после взрыва в городском метро социальная сеть Facebook в понедельник активировала кнопку "Я в безопасности".
    В вагоне метро в Петербурге прогремел взрыв
    Взрывы в петербургском метро были хорошо подготовлены - ветеран "Альфы"
    15:59 03.04.2017
    1886Взрыв в Санкт-Петербурге
    По словам президента Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, судя по опубликованным фотографиям с места ЧП, мощность взрыва превысила 100 граммов, а в качестве взрывчатки, возможно, использовался пластид.
    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    Бутусов: убитый в Мариуполе полковник СБУ захватывал ДРГ "Мангуст"
    00:04 03.04.2017
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    По словам журналиста Юрия Бутусова, полковник контрразведки Александр Хараберюш участвовал в операции по поимке и захвату диверсионной группы "Мангуст", которая атаковала городское управление милиции и спровоцировала массовые беспорядки в Мариуполе 9 мая 2014.
    Взрыв заминированного автомобиля в Турции
    Один ребенок погиб и 15 человек ранены при взрыве в Турции
    21:23 17.02.2017
    908Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    По словам губернатора турецкой провинции Шанлыурфа Гюнгёра Азима Туны, при взрыве заминированного автомобиля погиб трехлетний ребенок и 15 человек получили ранения.
    Момент взрыва террориста-смертника в турецком городе Кайсери. Видео
    Момент взрыва террориста-смертника в турецком городе Кайсери 
    03:17 18.12.2016
    636Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    Заминированная машина взорвалась около автобуса, в котором ехали в увольнение солдаты и ефрейторы в турецком городе Кайсери. 14 военных погибли и 56 получили ранения.
    В сети появились кадры взрыва в Стамбуле. Видео
    В сети появились кадры взрыва в Стамбуле 
    05:14 11.12.2016
    1234Двойной теракт в Стамбуле
    Момент одного из взрывов возле стадиона "Водафон Арена" в Стамбуле попал на любительскую видеозапись. На видео два молодых человека поют под гитару, а их третий друг снимает на камеру телефона. В какой-то момент видна яркая вспышка, слышен сильный грохот.
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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