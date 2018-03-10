После взрыва авто с полковником ГУР Максимом Шаповалом, советники главы МВД связали убийство разведчика с убийством Павла Шеремета и Дениса Вороненкова. И тем самым проговорились, так как, по данным СМИ, полковник мог быть причастен к их гибели.
По словам президента Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, судя по опубликованным фотографиям с места ЧП, мощность взрыва превысила 100 граммов, а в качестве взрывчатки, возможно, использовался пластид.
По словам журналиста Юрия Бутусова, полковник контрразведки Александр Хараберюш участвовал в операции по поимке и захвату диверсионной группы "Мангуст", которая атаковала городское управление милиции и спровоцировала массовые беспорядки в Мариуполе 9 мая 2014.
Момент одного из взрывов возле стадиона "Водафон Арена" в Стамбуле попал на любительскую видеозапись. На видео два молодых человека поют под гитару, а их третий друг снимает на камеру телефона. В какой-то момент видна яркая вспышка, слышен сильный грохот.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Теракт с использованием заминированного грузовика в городе Джизре провинции Ширнак совершил смертник из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении администрации провинции в пятницу.
Американский пловец Майкл Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом, выиграв на дистанции 200 метров комплексом в Рио-де-Жанейро. В пятницу Фелпс выступит в финале на 100-метровке баттерфляем, а в субботу — в составе сборной США в комбинированной эстафете.
Заминированный грузовик взорвался в полночь понедельника у отеля Northgate в Кабуле, после чего четыре человека начали атаковать здание. Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв у отеля.
Момент одного из взрывов возле стадиона "Водафон Арена" в Стамбуле попал на любительскую видеозапись. На видео два молодых человека поют под гитару, а их третий друг снимает на камеру телефона. В какой-то момент видна яркая вспышка, слышен сильный грохот.
В Турции в воскресенье жертвами мощного взрыва у поста полиции в уезде Шемдинли провинции Хаккяри, расположенной на юго-востоке страны, стали по меньшей мере 18 человек. Среди погибших 10 военных и восемь гражданских. Ранения получили 27 человек.
Взрыв произошел примерно в 8:30 вечера на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. Полиция подтверждает ранение нескольких человек при взрыве на Манхэттене, написал в Twitter представитель полиции Нью-Йорка Джей Питер Дональд.
Мощный взрыв прогремел в 7.00 по Киеву на КПП рядом со зданием управления полиции, которое было полностью разрушено. В организации атаки подозреваются боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Террористы-смертники привели в действие взрывные устройства у здания правительства города Галькайо. Произошло два крупных взрыва: сначала взорвался грузовик, а примерно через минуту взрывное устройство сработало еще в одном автомобиле.
Террористическая группировка "Исламское государство"взяла на себя ответственность за двойной теракт на юге Дамаска. Боевики ИГ объявили, что ответственны за оба взрыва, прогремевшие в субботу в шиитском квартале Сеида Зейнаб.
Взрыв произошел рядом с переходом в турецком Стамбуле, три человека пострадали. Инцидент произошел в центральном районе Меджидиекой. По данным СМИ, взрывное устройство находилось в нейлоновой сумке, оставленной около перехода.
В 8 часов утра по местному времени в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва. Аэропорт был полностью блокирован, все рейсы отменены, также было прекращено железнодорожное сообщение с аэропортом. Власти Бельгии вскоре признали взрывы терактом.
Взрыв заминированного автомобиля произошел в 18.45 на автобусной остановке у одного из офисов премьер-министра Турции в самом центре столицы в момент большого скопления людей на остановке общественного транспорта.
Мощный взрыв прогремел в среду напротив здания посольства России в Кабуле. Как сообщили в российском МИДе, пострадавших среди его сотрудников нет, а самому зданию причинен незначительный ущерб. Посольство усилило меры безопасности.