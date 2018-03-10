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    Союз за народное движение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Экс-президент Франции Николя Саркози
    Партия Саркози выиграла местные выборы во Франции
    11:17 30.03.2015
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    В общей сложности консерваторы получили большинство в генеральных советах 66 департаментов из 101. Правящей Социалистической партии и ее союзникам удалось взять верх всего лишь в 34 департаментах.
    Экс-президент Франции Николя Саркози
    Саркози лидирует на выборах главы крупнейшей оппозиционной партии Франции
    23:01 28.11.2014
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    Правом голоса обладают около 268 тысяч сторонников "Союза за народное движение".
    Экс-президент Франции Николя Саркози
    Соратники Саркози стали фигурантами нового дела об отмывании денег
    17:25 08.10.2014
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    Речь идет о присвоении крупных сумм денег при заключении сделки о поставках вертолетов компании Eurocopter в Казахстан, фигурантами которого являются соратники Николя Саркози.
    Жак Ширак
    Ширак заявил о поддержке соперника Саркози в президентской кампании 2017 г
    12:11 02.10.2014
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    Бывший президент Франции Жак Ширак поддержит экс-премьера Алена Жюппе за право выдвигаться кандидатом от оппозиционной партии "Союз за народное движение" на президентских выборах 2017 года.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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