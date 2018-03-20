В Раде призвали изучить возможное получение Тимошенко денег от Каддафи

Ранее одно из арабских изданий опубликовало информацию о том, что Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около 50 миллионов евро якобы получил экс-президент Франции Николя Саркози, около 5 миллионов долларов — американские политики, 4 миллиона долларов — Тимошенко.
"Мы с коллегами сделали запрос в НАБУ по этому поводу. Теперь думаем – ее хотя бы допросят?" — написал Арьев во вторник в Facebook.
Ранее пресс-секретарь Тимошенко в комментарии украинским СМИ эту информацию опровергла. По данным газеты Le Monde, Саркози уже помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии.