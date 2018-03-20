В Раде призвали изучить возможное получение Тимошенко денег от Каддафи

УНИАН Упавшего топчи! Порошенко, Тимошенко и лидеры НФ - нравы политиканов Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев просит Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить информацию СМИ о том, что экс-премьер, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко ранее могла получить 4 миллиона евро на избирательную кампанию от экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Ранее одно из арабских изданий опубликовало информацию о том, что Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около 50 миллионов евро якобы получил экс-президент Франции Николя Саркози, около 5 миллионов долларов — американские политики, 4 миллиона долларов — Тимошенко.

"Мы с коллегами сделали запрос в НАБУ по этому поводу. Теперь думаем – ее хотя бы допросят?" — написал Арьев во вторник в Facebook.

Ранее пресс-секретарь Тимошенко в комментарии украинским СМИ эту информацию опровергла. По данным газеты Le Monde, Саркози уже помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии.