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    В Раде призвали изучить возможное получение Тимошенко денег от Каддафи

    (обновлено: )58403
    Одно из арабских изданий опубликовало информацию о том, что Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около 50 миллионов евро якобы получил экс-президент Франции Николя Саркози, 4 миллиона долларов - Тимошенко.
    Юлия Тимошенко
    Украинское фото

    Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Упавшего топчи! Порошенко, Тимошенко и лидеры НФ - нравы политиканов
    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев просит Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить информацию СМИ о том, что экс-премьер, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко ранее могла получить 4 миллиона евро на избирательную кампанию от экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи.

    Ранее одно из арабских изданий опубликовало информацию о том, что Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около 50 миллионов евро якобы получил экс-президент Франции Николя Саркози, около 5 миллионов долларов — американские политики, 4 миллиона долларов — Тимошенко.

    "Мы с коллегами сделали запрос в НАБУ по этому поводу. Теперь думаем – ее хотя бы допросят?" — написал Арьев во вторник в Facebook.

    Ранее пресс-секретарь Тимошенко в комментарии украинским СМИ эту информацию опровергла. По данным газеты Le Monde, Саркози уже помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии.

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