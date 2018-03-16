Тимошенко наняла экс-советника Трампа для лоббирования ее интересов в США

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Барри Беннетт, помогавший команде президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании, будет лоббировать интересы лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, передает агентство Bloomberg.

Сообщается, что компания Беннетта Avenue Strategies Global LLC предоставит своей клиентке услуги по работе с органами госвласти, связям с общественностью и стратегическому консультированию, в том числе будет налаживать контакты с членами администрации Трампа и американским конгрессом от лица Тимошенко. Заключенный между сторонами контракт предполагает месячную оплату в размере 65 тысяч долларов.

Как заявил сам Беннет, Тимошенко — реформатор, который поддерживает Запад. Его компания "помогает ей организовать поездки в США, чтобы провести встречи с чиновниками высшего звена и так далее".

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование "вмешательства РФ" в американские выборы, предъявил обвинения в даче заведомо ложных показаний адвокату Алексу ван дер Зваану. Зваан в 2012 году работал в юридической фирме, которая оказывала содействие минюсту Украины по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко.

Как следует из обвинительного заключения, в ноябре 2017 года ван дер Зваан умышленно предоставил агентам ФБР ложную информацию о своих контактах с неким "лицом А" и Риком Гейтсом — бывшим советником в предвыборном штабе Дональда Трампа. Адвокат признал свою вину.

Мюллер пока что выдвинул обвинения против Гейтса и экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Манафорту и Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации в качестве иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

Следствие считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем увел эти средства от налогообложения. Также обвинения в даче ложных показаний выдвинуты против экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса.