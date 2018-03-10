Как сообщил посол Украины в Ливии Николай Нагорный, в здание украинского посольства попал "или зенитный снаряд, или мина". По его словам, ранее посольство уже подвергалось обстрелам, однако из огнестрельного оружия.
Как отметил глава оппозиционного Национального конгресса Ливии, контролирующего столицу страны Триполи, Халифа аль-Говейль, "произошедший инцидент - это преступный безответственный акт, который совершили находящиеся вне закона группировки".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".