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    Николай Нагорный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Последствия обстрела посольства Украины в Ливии 
    03:13 24.03.2017
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    С 2015 года посольство Украины в Ливии находится в соседнем Тунисе из-за обострения ситуации безопасности в стране, но украинские дипломаты периодически наведываются в Триполи.
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    В Триполи обстреляли украинское посольство
    23:42 23.03.2017
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    Как сообщил посол Украины в Ливии Николай Нагорный, в здание украинского посольства попал "или зенитный снаряд, или мина". По его словам, ранее посольство уже подвергалось обстрелам, однако из огнестрельного оружия.
    Боевик Исламского государства
    Украинских медиков в плену у ИГ заставляли жить по законам шариата – посол
    10:18 05.05.2016
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    Посол Украины в Ливии Николай Нагорный сообщил, что на данный момент медики в безопасности и думают, покидать ли им страну. Значительная часть врачей работают в Ливии более 20 лет.
    Ситуация в Ливии
    Глава Нацконгресса Ливии возмущен ограблением посла Украины
    21:45 24.05.2015
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    Как отметил глава оппозиционного Национального конгресса Ливии, контролирующего столицу страны Триполи, Халифа аль-Говейль, "произошедший инцидент - это преступный безответственный акт, который совершили находящиеся вне закона группировки".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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