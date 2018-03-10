Наказание 20-летний игрок получил после ссоры со своей подругой Амелией Льоренте, которая состоялась 3 февраля. О сути конфликта молодой пары не сообщается. Помимо месяца общественных работ Эрнандес оштрафован на 180 евро.
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ходе перепалки с полузащитником "Атлетико" Коке признался, что он гей, у которого полно денег. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала", Роналду оформил хет-трик.
Победа позволила "Реалу" завершить сезон на первой строчке рейтинга с показателем 176,142 балла. На втором месте расположилась мюнхенская "Бавария" (163,035). Замкнула тройку испанская "Барселона" (159,142).
Финал Лиги чемпионов сезона 2015-16 пройдет в субботу, 28 мая. Матч начнется в 21.45 по киевскому времени. Для "Реала" предстоящий финал Лиги чемпионов станет 14-м в истории. "Атлетико" играл в финале в сезонах-1973/74 и 2013/14.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".