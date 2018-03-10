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    ФК Атлетико Мадрид

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 51
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    Игрок мадридского Атлетико Антуан Гризманн
    "Барселона" готова платить Гризманну вторую по величине зарплату в клубе
    02:34 10.01.2018
    100
    По данным местных спортивных СМИ, "Атлетико" со своей стороны готов сделать все, чтобы Антуан Гризманн остался в Мадриде, в том числе повторить предложение "Барселоны" по зарплате.
    Футболисты ФК Реал радуются выходу в финал Лиги чемпионов
    Лига чемпионов: "Реал" проиграл "Атлетико", но вышел в финал
    23:57 10.05.2017
    112
    Игра, прошедшая в среду на стадионе "Атлетико" "Висенте Кальдерон", закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый матч в мадридском дерби завершился победой "Реала" - 3:0.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    УЕФА открыл дело против "Атлетико" по итогам матча ЛЧ с "Реалом"
    19:21 03.05.2017
    302
    Союз европейских футбольных ассоциаций сообщает, что дело против "Атлетико" открыто в связи с причинением ущерба и массовыми беспорядками.
    Диего Симеоне. Архивное фото
    Симеоне: "Атлетико" по силам отыграть три мяча у "Реала" в полуфинале ЛЧ
    01:15 03.05.2017
    84
    По словам главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, он все еще верит, что его команда может победить. В ответном мачте "Атлетико" "попробует сотворить чудо".
    Роналду снова в ударе. Разгром Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов. Видео
    Роналду снова в ударе. Разгром "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов 
    00:25 03.05.2017
    322
    "Реал" разгромил "Атлетико" в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала".
    Хет-трик Роналду помог Реалу разгромить Атлетико в полуфинале ЛЧ
    Хет-трик Роналду помог "Реалу" разгромить "Атлетико" в полуфинале ЛЧ
    23:47 02.05.2017
    60
    Встреча, прошедшая во вторник на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала". Хет-трик в составе победителей сделал Криштиану Роналду (10, 73 и 86-я минуты).
    Матч Атлетико (Мадрид) - Лестер
    "Атлетико" дома обыграл "Лестер" в 1/4 финала Лиги чемпионов
    00:31 13.04.2017
    67
    Игра, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0, гол на счету Антуана Гризмана. Ответная игра состоится в Англии 18 апреля.
    Матч Атлетико - Байер
    Нулевая ничья с "Байером" позволила "Атлетико" выйти в 1/4 финала ЛЧ
    23:58 15.03.2017
    28
    Игра, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась нулевой ничьей. Соперник испанского клуба по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
    Лукас Эрнандес (в центре)
    Футболист "Атлетико" Эрнандес приговорен к общественным работам
    23:47 27.02.2017
    99
    Наказание 20-летний игрок получил после ссоры со своей подругой Амелией Льоренте, которая состоялась 3 февраля. О сути конфликта молодой пары не сообщается. Помимо месяца общественных работ Эрнандес оштрафован на 180 евро.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Роналду признался в том, что он гей
    12:06 21.11.2016
    2505
    Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ходе перепалки с полузащитником "Атлетико" Коке признался, что он гей, у которого полно денег. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала", Роналду оформил хет-трик.
    Серия пенальти в финале Лиги чемпионов. Видео
    Серия пенальти в финале Лиги чемпионов 
    03:41 29.05.2016
    3006
    Футболисты "Реала" в серии пенальти победили другую мадридскую команду "Атлетико" в финале Лиги чемпионов и в 11-й раз выиграли главный клубный турнир Европы.
    Футбол. Лига чемпионов. Финал. Матч Реал - Атлетико
    "Реал" завершил сезон победой в ЛЧ и первым местом в клубном рейтинге УЕФА
    01:44 29.05.2016
    187
    Победа позволила "Реалу" завершить сезон на первой строчке рейтинга с показателем 176,142 балла. На втором месте расположилась мюнхенская "Бавария" (163,035). Замкнула тройку испанская "Барселона" (159,142).
    Футбол. Лига чемпионов. Финал. Матч Реал - Атлетико
    "Реал" обыграл "Атлетико" в финале Лиги чемпионов 
    01:36 29.05.2016
    244
    Футболисты "Реала" в серии пенальти победили другую мадридскую команду "Атлетико" в финале Лиги чемпионов и в 11-й раз выиграли главный клубный турнир Европы.
    Футбол. Лига чемпионов. Финал. Матч Реал - Атлетико
    Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в финале Лиги чемпионов
    00:40 29.05.2016
    331
    Субботний матч в Милане, прошедший на стадионе "Сан Сиро", завершился победой "Реала" в серии пенальти. Решающий удар точно выполнил Криштиану Роналду.
    Игрок сборной Испании Серхио Рамос (справа)
    Рамос открыл счет в финале Лиги чемпионов
    22:49 28.05.2016
    110
    Сообщается, что защитник "Реал Мадрид" Серхио Рамос забил мяч на 15-ой минуте финального поединка Лиги чемпионов. Финал Лиги чемпионов стартовал в субботу в Милане в 21:45 по киевскому времени.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Роналду выйдет в стартовом составе "Реала" на финальный матч Лиги чемпионов
    21:14 28.05.2016
    177
    Португальский футболист Криштиану Роналду, несмотря на травму бедра левой ноги, выйдет в стартовом составе "Реала" на финальный матч футбольной Лиги чемпионов.
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Лига чемпионов УЕФА. Справка
    02:40 28.05.2016
    369
    Финал Лиги чемпионов сезона 2015-16 пройдет в субботу, 28 мая. Матч начнется в 21.45 по киевскому времени. Для "Реала" предстоящий финал Лиги чемпионов станет 14-м в истории. "Атлетико" играл в финале в сезонах-1973/74 и 2013/14.
    Игрок ФК Бенфика Николас Гайтан. Архивное фото
    Николас Гайтан перейдет в "Атлетико" за €25 млн - СМИ
    02:30 21.05.2016
    91
    Несмотря на действующий до 2019 года контракт, 28-летний аргентинец после игры заявил, что, вероятно, покинет клуб в ближайшее время.
    Атлетико проиграл Баварии, но вышел в финал Лиги чемпионов: видео голов
    "Атлетико" уступил "Баварии", но вышел в финал ЛЧ: видео голов 
    05:49 04.05.2016
    1984
    Футболисты "Атлетико" проиграли "Баварии" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, но по итогам двух встреч вышли в финал турнира. Обзор матча смотрите на видео.
    Игроки ФК Атлетико Мадрид
    Футболисты "Атлетико" стали первыми финалистами Лиги чемпионов
    23:44 03.05.2016
    295
    Футболисты уступили "Баварии", но по итогам двух встреч вышли в финал. Второй участник финала определится в среду в Мадриде, где сыграют "Реал" и английский "Манчестер Сити".
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