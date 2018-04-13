Жеребьевка полуфинала Лиги Европы: команды узнали своих соперников

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В полуфинальных матчах футбольной Лиги Европы мадридский "Атлетико" сыграет с лондонским "Арсеналом", а французский "Марсель" — со швейцарским "Зальцбургом".

По итогам ответных четвертьфинальных матчей путевки в 1/2 финала второго по силе клубного турнира завоевали "Зальцбург", "Марсель", "Атлетико" и "Арсенал", обыгравший московский ЦСКА.

Жеребьевка полуфинальных пар прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/2 финала будут сыграны 26 апреля, ответные — 3 мая.

Дома начнут свои матчи "Марсель" и "Арсенал".

Финал состоится 16 мая в Лионе. Хозяином будет победитель встречи "Марсель" — "Зальцбург".