Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 15 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы-2017/18, по результатам которых определились все участники четвертьфинала второго по силе клубного турнира.

В одном из матче киевское "Динамо" на своем поле проиграло римскому "Лацио" и прекратило выступления в ЛЕ.

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В 1/4 финала турнира вышли московский ЦСКА, "Лацио" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Атлетико" (Мадрид), "Марсель" (Франция), "Спортинг" (Лиссабон), "Зальцбург" (Австрия) и "Арсенал" (Лондон).

Результаты ответных матчей 1/8 Лиги Европы, сыгранный в четверг, 15 марта:

uefa.com Результаты ответных матче 1/8 Лиги Европы

Жеребьевка пройдет в пятницу, 16 марта. Четвертьфинальные матчи запланированы на 5 и 12 апреля.

Напомним, ранее стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.