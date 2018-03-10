По предварительной информации, в услугах экс-вратаря мадридского "Реала" заинтересован новый спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета, который на протяжении пяти лет занимал аналогичную должность в "Барселоне".
Маккорт заверил болельщиков, что сделает "все возможное, чтобы быть достойным вашей поддержки и наших спортивных амбиций". При это он назвал своим долгом "подняться до самых вершин европейского футбола".
Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем", состоявшийся в субботу в Париже, завершился победой действующих обладателей трофея со счетом 4:2. В составе "ПСЖ" дубль оформил Златан Ибрагимович, который покинет клуб по окончании сезона.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.