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    ФК Марсель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Неймар. Архивное фото
    Неймара во время матча забросали мусором 
    10:51 23.10.2017
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    Во втором тайме матча чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Пари Сен-Жермен", который состоялся в воскресенье, на футболиста последнего с трибун посыпался мусор, передают западные СМИ.
    Вратарь сборной Испании Икер Касильяс
    Касильяс может перейти из "Порту" в "Марсель" - СМИ
    04:40 28.12.2016
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    По предварительной информации, в услугах экс-вратаря мадридского "Реала" заинтересован новый спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета, который на протяжении пяти лет занимал аналогичную должность в "Барселоне".
    Фрэнк Маккорт. Архивное фото
    Завершена продажа футбольного клуба "Марсель"
    20:59 17.10.2016
    113
    Маккорт заверил болельщиков, что сделает "все возможное, чтобы быть достойным вашей поддержки и наших спортивных амбиций". При это он назвал своим долгом "подняться до самых вершин европейского футбола".
    Игроки ПСЖ празднуют победу. Архивное фото
    "ПСЖ" добавил Кубок Франции к победам в чемпионате и Кубке лиги
    02:10 22.05.2016
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    Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем", состоявшийся в субботу в Париже, завершился победой действующих обладателей трофея со счетом 4:2. В составе "ПСЖ" дубль оформил Златан Ибрагимович, который покинет клуб по окончании сезона.
    Наручники
    Полиция арестовала фаната "Марселя", угрожавшего убить Вальбуэну
    18:02 29.09.2015
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    Во время домашнего матча "Марселя" и "Лиона" (1:1), куда Вальбуэна перешел из московского "Динамо", данный болельщик в громкоговоритель угрожал убить футболиста.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Экс-президент "Марселя" подозревается в хищении 55 млн евро - СМИ
    17:56 17.09.2015
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    Расследование ведется в отношении трансферов 14 игроков в 2009-2011 годах, когда Дассье возглавлял "Марсель", среди которых Андре-Пьер Жиньяк, Хатем Бен Арфа, Сесар Аспиликуэта и Лоик Реми.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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