наверх
27.04.201801:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Арсенал" в большинстве не смог победить "Атлетико" в 1/2 финала ЛЕ

    (обновлено: )47
    Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась вничью - 1:1. Счет в матче на 61-й минуте открыл Александр Ляказетт, гостей от поражения спас Антуан Гризманн (82). "Атлетико" играл в меньшинстве с 10-й минуты.
    Матч Лиги Европы Арсенал - Атлетико
    @Atleti

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Мадридский "Атлетико" на выезде в меньшинстве сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы-2017/18.

    Столкновения футбольных фанатов Ливерпуля и Ромы. Видео
    Канал на Youtube Ruptly
    Столкновения фанатов "Ливерпуля" и "Ромы" между собой и с полицией

    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Лондоне, завершилась вничью — 1:1. Счет в матче на 61-й минуте открыл Александр Ляказетт, гостей от поражения спас Антуан Гризманн (82).

    Читайте также: Федерация футбола Украины решила не участвовать в конгрессе ФИФА в РФ

    "Атлетико" играл в меньшинстве с 10-й минуты после удаления Шиме Врсалько, а еще через пару минут главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных главного тренера испанской команды Диего Симеоне.

    Ответный матч пройдет в Мадриде 3 мая.

    @Atleti
    Матч Лиги Европы "Арсенал" - "Атлетико"

    Напомним, ранее были сыграны первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.  

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата