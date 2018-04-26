"Арсенал" в большинстве не смог победить "Атлетико" в 1/2 финала ЛЕ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Мадридский "Атлетико" на выезде в меньшинстве сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы-2017/18.

Встреча, прошедшая в четверг вечером в Лондоне, завершилась вничью — 1:1. Счет в матче на 61-й минуте открыл Александр Ляказетт, гостей от поражения спас Антуан Гризманн (82).

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"Атлетико" играл в меньшинстве с 10-й минуты после удаления Шиме Врсалько, а еще через пару минут главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных главного тренера испанской команды Диего Симеоне.

Ответный матч пройдет в Мадриде 3 мая.

@Atleti Матч Лиги Европы "Арсенал" - "Атлетико"

Напомним, ранее были сыграны первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.