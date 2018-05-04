Финалисты Лиги Европы попали под расследование УЕФА

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела против австрийского "Зальцбурга", французского "Марселя" и испанского "Атлетико" по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Зальцбург" в четверг в ответном полуфинале взял верх над французским "Марселем" со счетом 2:1 в дополнительное время, но не смог выйти в финал, уступив по сумме двух игр.

Разбирательство в отношении "Зальцбурга" начато в связи с бросанием болельщиками предметов, неподобающего поведения официального лица клуба Харальда Люрцера и проникновения фанатов на поле.

"Марселю" вменяется в вину использование болельщиками пиротехники и бросание предметов.

"Атлетико" в четверг обыграл на своем поле лондонский "Арсенал" (1:0) и вышел в финал Лиги Европы. Мадридский клуб может быть наказан за блокирование болельщиками лестничных пролетов.

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе, а все три дела будут рассмотрены УЕФА 31 мая.