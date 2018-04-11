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    УЕФА открыл дело против "МанСити" из-за поведения Гвардиолы

    (обновлено: )79
    В УЕФА сообщили, что обвинения против "Манчестер Сити" - это удаление с тренерской скамейки Хосепа Гвардиолы; неподобающее поведение тренера.
    Хосеп Гвардиола
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении английских клубов "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

    Матч финала 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Ливерпуль
    @LFC
    Результаты ответных матчей 1/4 финала ЛЧ, сыгранных во вторник

    "Манчестер Сити" во вторник на своем поле уступил "Ливерпулю" со счетом 1:2 и по сумме двух встреч вылетел из турнира. После окончания первого тайма главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола вышел на поле и высказал претензии главному арбитру встречи испанцу Антонио Матео Лаосу по поводу спорных моментов, в том числе незасчитанного гола Лероя Сане. В итоге, судья удалил тренера — испанский специалист досматривал матч на трибуне.

    "Обвинения против "Манчестер Сити": удаление с тренерской скамейки Хосепа Гвардиолы; неподобающее поведение тренера. Обвинения против "Ливерпуля": использование болельщиками пиротехники, бросание с трибун посторонних предметов", – говорится в сообщении.

    Дело будет рассмотрено 31 мая.

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