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    Спорт

    Отдаст супругу на неделю. Болельщик "Манчестер Сити" проиграл жену

    (обновлено: )28801
    Поклонник поспорил со своим другом, поддерживающим "красных дьяволов". В договоре, который они заключили, было написано, что мужчина отдаст супругу на неделю, если "Сити" не сумеет победить.
    Игроки Манчестер Сити
    @fcmancity_new

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Болельщик "Манчестер Сити" из Танзании Амани Стэнли поставил жену на победу в матче с "Манчестер Юнайтед" и проиграл. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

    Фанат поспорил со своим другом Шилла Тони, поддерживающим "красных дьяволов". В договоре, который они заключили, было написано, что Стэнли отдаст супругу на неделю, если "Сити" не сумеет победить. Он также отметил, что на момент написания находился в здравом уме.

    К 30-й минуте матча, который прошел 7 апреля, "Сити" вел со счетом 2:0. Во втором тайме Поль Погба оформил дубль и сравнял счет, а точный удар Криса Смоллинга принес "Юнайтед" победу — 3:2.

    Это поражение не позволило "Манчестер Сити" досрочно стать чемпионом Англии. "Горожане" лидируют в турнирной таблице с 13-очковым отрывом от "дьяволов". До конца чемпионата осталось шесть туров.

    Напомним, в сентябре прошлого года в Одесской области мужчина проиграл жену в карты и убил победителя.

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