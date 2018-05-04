"Атлетико" победил "Арсенал" и вышел в финал Лиги Европы

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Мадридский "Атлетико" обыграл лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и вышел в финал турнира.

Встреча, прошедшая в Мадриде в четверг вечером, завершилась со счетом 1:0 в пользу "матрасников", в составе которых голом отметился Диего Коста (45+2).

Первый матч, состоявшийся в Лондоне 26 апреля, закончился вничью со счетом 1:1. По сумме двух игр в финал Лиги Европы пробился "Атлетико".

Соперник "Атлетико" по финалу, который состоится 16 мая в Лионе, определится в матче между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем", которые в дополнительное время выясняют победителя.

Напомним, ранее определились участники финала Лиги чемпионов-2017/18, который состоится в Киеве 26 мая. За престижный трофей поборются мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".