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    "Атлетико" победил "Арсенал" и вышел в финал Лиги Европы

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    Встреча, прошедшая в Мадриде в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, первый же матч, состоявшийся в Лондоне 26 апреля, закончился вничью со счетом 1:1.
    Матч Лиги Европы Атлетико - Арсенал
    @Atleti

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Мадридский "Атлетико" обыграл лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы и вышел в финал турнира.

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    Встреча, прошедшая в Мадриде в четверг вечером, завершилась со счетом 1:0 в пользу "матрасников", в составе которых голом отметился Диего Коста (45+2).

    Первый матч, состоявшийся в Лондоне 26 апреля, закончился вничью со счетом 1:1. По сумме двух игр в финал Лиги Европы пробился "Атлетико".

    Соперник "Атлетико" по финалу, который состоится 16 мая в Лионе, определится в матче между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем", которые в дополнительное время выясняют победителя.

    Напомним, ранее определились участники финала Лиги чемпионов-2017/18, который состоится в Киеве 26 мая. За престижный трофей поборются мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". 

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