Результаты первых полуфинальных матчей Лиги Европы

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В четверг, 26 апреля, были сыграны первые матчи 1/2 финала Лиги Европы-2017/18, в которых французский "Марсель" одержал домашнюю победу над австрийским "Зальцбургом", а мадридский "Атлетико" на выезде, играя в меньшинстве, завоевал ничью с "Арсеналом".

Встреча, прошедшая на поле стадиона "Велодром" в Марселе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Флориан Товен (15-я минута) и Клинтон Н'Джи (63).

Читайте также: Федерация футбола Украины решила не участвовать в конгрессе ФИФА в РФ

Куда менее предсказуемым оказался результат параллельного матча "Арсенал" — "Атлетико". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась вничью — 1:1. Счет в матче на 61-й минуте открыл Александр Ляказетт, гостей от поражения спас Антуан Гризманн (82).

"Атлетико" играл в меньшинстве с 10-й минуты после удаления Шиме Врсалько, а еще через пару минут главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных главного тренера испанской команды Диего Симеоне.

@Atleti Матч Лиги Европы "Арсенал" - "Атлетико"

Ответные матчи 1/2 финала ЛЕ пройдут 3 мая.

Напомним, ранее были сыграны первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.