Порошенко решил поселить у себя футбольных болельщиков: реакция сети

"Нам поступает большое количество звонков от партнеров Украины со всего мира, не только из Европы. Сегодня невозможно найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома", — сказал Порошенко во время встречи с исполнительным директором УЕФА Events SA Мартином Калленом.

Их встреча транслировалась в прямом эфире на странице Порошенко в Facebook.

При этом глава государства отметил, что многие болельщики изъявили желание посетить Украину. По словам Порошенко, страна серьезно подошла к подготовке к финалу Лиги чемпионов.

Пользователь Сергей Аникушин прокомментировал видео, сопроводив его "смайликом": "Наш президент похож на этот кубок. Блестяще выглядит и рассказывает".

Вова Куяльник пишет: "Клоун! Криминал!! Разгул наркоты!!! Полное отсутствие закона! Какой футбол?".

В свою очередь Николай Кульчинский отмечает: "А действительно, замечательное событие. Завидую тем, кто попадет на стадион".

За час видео набрало почти 170 комментариев и около 6000 просмотров.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский", на стадионе "Динамо" имени Лобановского 24 мая пройдет финал женской Лиги чемпионов.