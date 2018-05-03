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    Порошенко решил поселить у себя футбольных болельщиков: реакция сети

    (обновлено: )18207
    Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении разместить у себя дома ряд болельщиков, которые приехали в Киев на финал Лиги чемпионов, поскольку гостиницы в городе заполнены.
    facebook.com/petroporoshenko

    "Нам поступает большое количество звонков от партнеров Украины со всего мира, не только из Европы. Сегодня невозможно найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома", — сказал Порошенко во время встречи с исполнительным директором УЕФА Events SA Мартином Калленом.

    Их встреча транслировалась в прямом эфире на странице Порошенко в Facebook.

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    При этом глава государства отметил, что многие болельщики изъявили желание посетить Украину. По словам Порошенко, страна серьезно подошла к подготовке к финалу Лиги чемпионов.

    Пользователь Сергей Аникушин прокомментировал видео, сопроводив его "смайликом": "Наш президент похож на этот кубок. Блестяще выглядит и рассказывает".

    Вова Куяльник пишет: "Клоун! Криминал!! Разгул наркоты!!! Полное отсутствие закона! Какой футбол?".

    В свою очередь Николай Кульчинский отмечает: "А действительно, замечательное событие. Завидую тем, кто попадет на стадион".

    За час видео набрало почти 170 комментариев и около 6000 просмотров.

    Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский", на стадионе "Динамо" имени Лобановского 24 мая пройдет финал женской Лиги чемпионов.

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