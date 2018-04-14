наверх
14.04.201821:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Организаторов матчей УЕФА освободили от уплаты ЕСВ

    (обновлено: )11
    Законом предусматривается освобождение от начисления и уплаты Единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование представителей или должностных лиц ассоциаций - членов УЕФА.
    Гривна
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко освободил от уплаты ЕСВ организаторов финальных матчей ЛЧ УЕФА, сообщает пресс-служба АП.

    Порошенко подписал соответствующий закон "О внесении изменения в раздел VIII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018".

    Андрей Мирошниченко
    Андрей Мирошниченко / Facebook
    Готов ли Киев к финалу Лиги чемпионов УЕФА?

    Этим документом предусматривается до 1 июня 2018 года:

    — освобождение от начисления и уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование представителей или должностных лиц ассоциаций — членов УЕФА;

    — членов делегаций, участвующих в финальных матчах, в том числе членов команд, которые получили право на участие в финальных матчах;

    — физических лиц, аккредитованных УЕФА, в частности сотрудников и временных работников, представителей средств массовой информации, партнеров УЕФА, представителей спонсоров.

    Соответствующие начисления осуществляются за выполнение работ и/или оказание услуг на территории Украины или за ее пределами на период подготовки и проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018.

    Начисления осуществляются в виде заработной платы, возмещения расходов и суточных, оплаты проживания, обеспечение медицинского страхования и/или страхования жизни таким лицам или третьим лицам в пользу таких лиц, независимо от их участия в проведении указанных матчей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство