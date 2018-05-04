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    Спорт

    "Марсель" по сумме двух матчей победил "Зальцбург" и вышел в финал ЛЕ

    (обновлено: )28
    Ответная встреча в Зальцбурге завершилась в основное время со счетом 2:0, однако на 116-ой минуте французы забили решающий гол. В первом матче победу одержал "Марсель" со счетом 2:0.
    Матч Лиги Европы Марсель - Зальцбург
    @OM_Officiel

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Французский "Марсель" по сумме двух встреч переиграл австрийский "Зальцбург" и пробился в финал Лиги Европы-2017/18.

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    Ответная встреча, прошедшая в Зальцбурге в четверг вечером, завершилась в основное время со счетом 2:0 в пользу австрийцев, в составе которых голом отметился полузащитник Амаду Эдара (53-я минута), а на 65-й форвард "Марселя" Буна Сарр забил мяч в свои ворота. В дополнительное время отличился защитник гостей Роланду на 116-й минуте. Эдара был удален с поля за вторую желтую карточку (119).

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    В первом матче победу одержал "Марсель" со счетом 2:0.

    В финале французский клуб сыграет с мадридским "Атлетико", обыгравшим в полуфинале лондонский "Арсенал". Встреча пройдет 16 мая в Лионе.

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