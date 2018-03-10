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    Серхио Рамос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Игрок ФК Реал Серхио Рамос. Архивное фото
    Футбол по-испански: Рамос дисквалифицирован за фол на Месси
    21:18 25.04.2017
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    Серхио Рамос по решению Королевской испанской футбольной федерации пропустит выездной матч Примеры с "Депортиво" из Ла-Коруньи 26 апреля. Нарушитель оштрафован на 600 евро, а "Реал" - на 350 евро.
    Игрок ФК Реал Мадрид Серхио Рамос
    Серхио Рамос травмировал колено
    08:15 10.10.2016
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    Спортсмен травмировался в игре испанцев против сборной Албании в воскресенье, которую его команда выиграла со счетом 2:0. На 80-й минуте на поле капитана сборной заменил Иньиго Мартинес.
    Игрок сборной Испании Серхио Рамос (справа)
    Рамос открыл счет в финале Лиги чемпионов
    22:49 28.05.2016
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    Сообщается, что защитник "Реал Мадрид" Серхио Рамос забил мяч на 15-ой минуте финального поединка Лиги чемпионов. Финал Лиги чемпионов стартовал в субботу в Милане в 21:45 по киевскому времени.
    Игроки ФК Реал
    Роналду и Рамос попросили президента "Реала" выставить их на трансфер - СМИ
    20:48 02.03.2016
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    По информации испанских СМИ, Криштиану Роналду и Серхио Рамос обратились к Пересу после субботнего поражения в мадридском дерби от "Атлетико" (0:1) в рамках чемпионата Испании.
    Игрок сборной Испании Серхио Рамос (справа) и игрок сборной Чили Алексис Санчес
    Футболист мадридского "Реала" Серхио Рамос стал отцом во второй раз
    11:10 15.11.2015
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    В семье известного футболиста и телеведущей Пилар Рубио появился сын Марко. О его рождении Серхио Рамос сообщил в Twitter.
    Серхио Рамос
    Защитник "Реала" Рамос пропустит остаток сезона из-за травмы - СМИ
    16:01 15.05.2015
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    Как отмечается в сообщении, в пятницу утром Рамос прошел обследование, которое подтвердило серьезность травмы футболиста.
    Марио Манджукич получил травму в матче Лиги Чемпионов
    Рамос разбил лицо Манджукичу в матче Лиги чемпионов 
    08:32 15.04.2015
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    Дерби мадридских клубов состоялось в рамках четвертьфинала Лиги чемионов. В штрафной площадке Манджукич получил удар локтем в лицо, однако его обидчик не был наказан судейской бригадой.
    Криштиану Роналду и президент ФИФА Йозеф Блаттер
    Спорт за неделю: Браво, Роналдо!
    14:31 16.01.2015
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    В понедельник, 12 января в швейцарском Цюрихе состоялась церемония награждения Золотого мяча 2014 года. "Реал" вылетает из Кубка Испании, а Андерсон Сильва избивает спарринг-партнера.
    Серхио Рамос. Архивное фото
    Лучшим игроком клубного ЧМ-2014 признан защитник "Реала" Рамос
    06:11 21.12.2014
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    В субботу в Марракеше "Реал" обыграл со счетом 2:0 аргентинский "Сан-Лоренсо" и впервые в своей истории стал победителем клубного чемпионата мира.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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