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Серхио Рамос
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
9
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Футбол по-испански: Рамос дисквалифицирован за фол на Месси
21:18 25.04.2017
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Серхио Рамос по решению Королевской испанской футбольной федерации пропустит выездной матч Примеры с "Депортиво" из Ла-Коруньи 26 апреля. Нарушитель оштрафован на 600 евро, а "Реал" - на 350 евро.
Серхио Рамос травмировал колено
08:15 10.10.2016
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Спортсмен травмировался в игре испанцев против сборной Албании в воскресенье, которую его команда выиграла со счетом 2:0. На 80-й минуте на поле капитана сборной заменил Иньиго Мартинес.
Рамос открыл счет в финале Лиги чемпионов
22:49 28.05.2016
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Сообщается, что защитник "Реал Мадрид" Серхио Рамос забил мяч на 15-ой минуте финального поединка Лиги чемпионов. Финал Лиги чемпионов стартовал в субботу в Милане в 21:45 по киевскому времени.
Роналду и Рамос попросили президента "Реала" выставить их на трансфер - СМИ
20:48 02.03.2016
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По информации испанских СМИ, Криштиану Роналду и Серхио Рамос обратились к Пересу после субботнего поражения в мадридском дерби от "Атлетико" (0:1) в рамках чемпионата Испании.
Футболист мадридского "Реала" Серхио Рамос стал отцом во второй раз
11:10 15.11.2015
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В семье известного футболиста и телеведущей Пилар Рубио появился сын Марко. О его рождении Серхио Рамос сообщил в Twitter.
Защитник "Реала" Рамос пропустит остаток сезона из-за травмы - СМИ
16:01 15.05.2015
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Как отмечается в сообщении, в пятницу утром Рамос прошел обследование, которое подтвердило серьезность травмы футболиста.
Рамос разбил лицо Манджукичу в матче Лиги чемпионов
08:32 15.04.2015
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Дерби мадридских клубов состоялось в рамках четвертьфинала Лиги чемионов. В штрафной площадке Манджукич получил удар локтем в лицо, однако его обидчик не был наказан судейской бригадой.
Спорт за неделю: Браво, Роналдо!
14:31 16.01.2015
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В понедельник, 12 января в швейцарском Цюрихе состоялась церемония награждения Золотого мяча 2014 года. "Реал" вылетает из Кубка Испании, а Андерсон Сильва избивает спарринг-партнера.
Лучшим игроком клубного ЧМ-2014 признан защитник "Реала" Рамос
06:11 21.12.2014
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В субботу в Марракеше "Реал" обыграл со счетом 2:0 аргентинский "Сан-Лоренсо" и впервые в своей истории стал победителем клубного чемпионата мира.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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