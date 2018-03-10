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    Диего Коста

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Игрок лондонского Челси Диего Коста
    Диего Коста пропустит матч с "Лестером" из-за ссоры с Конте - СМИ
    22:30 13.01.2017
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    Коста не тренировался с командой последние три дня после ссоры с тренером по физподготовке клуба Хулио Тоусом и Конте. В результате главный тренер "Челси" решил не включать Косту на игру с "Лестером".
    Диего Коста, Архивное фото
    Диего Коста дисквалифицирован на 1 игру и оштрафован на 20 тыс фунтов
    16:19 01.04.2016
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    Диего Коста был удален после стычки с полузащитником "Эвертона" Гаретом Барри на 84-й минуте. Нападающий "синих" наказан за неподобающее поведение после получения красной карточки.
    Томас Мюллер. Архивное фото
    "Челси" планирует приобрести форварда "Баварии" Мюллера - СМИ
    10:53 01.12.2015
    219
    После того, как Диего Коста бросил манишкой в главного тренера "Челси" Жозе Моуринью, руководство лондонского клуба решило приобрести ему замену - форварда "Баварии".
    Игрок сборной Аргентины Лионель Месси
    Лионель Месси стоит 220 миллионов евро, Криштиану Роналду - 133
    18:05 06.01.2015
    234
    Такие данные были обнародованы после исследования проведенного Международным центром спортивных исследований (CIES).
    Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ФБолельщики ФК Челси
    "Челси" одержал волевую победу над "Ливерпулем" в матче премьер-лиги
    16:50 08.11.2014
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    Встреча, проходившая в субботу днем на "Энфилде", завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет на 9-й минуте открыл полузащитник "красных" Эмре Джан.
    Игрок сборной Испании Диего Коста (вверху)
    Нападающий "Челси" Диего Коста получил травму на тренировке
    08:30 28.08.2014
    80
    Степень серьезности травмы 25-летнего футболиста станет известна позднее. По данным СМИ, форвард может пропустить 6 недель.
    Диего Коста (вверху)
    Контракт Диего Косты с "Челси" рассчитан на 5 лет
    23:49 15.07.2014
    39
    Контракт нападающего сборной Испании по футболу Диего Косты с лондонским "Челси" рассчитан на 5 лет, сообщается на официальном сайте "синих".
    Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Испания - Чили
    Диего Коста после матча с Чили попрощался с "Атлетико"
    09:27 19.06.2014
    97Чемпионат мира по футболу 2014
    Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Испании по футболу Диего Коста, который в ближайшее время перейдет в "Челси", после матча группового этапа чемпионата мира с командой Чили в Бразилии попрощался с мадридским клубом.
    Диего Коста. Архивное фото
    Диего Коста перед финалом ЛЧ посетил "чудо-доктора" в Сербии - СМИ
    07:31 21.05.2014
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    Форвард сборной Испании по футболу и мадридского "Атлетико" Диего Коста во вторник посетил в Сербии "чудо-врача" Марьяну Ковачевич, чтобы быстрее залечить мышечную травму и сыграть в финале Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает As.
    Диего Коста. Архивное фото
    "Челси" договорился с "Атлетико" о приобретении Диего Косты - СМИ
    10:26 13.05.2014
    4
    Лондонский "Челси" согласовал условия перехода из мадридского "Атлетико" нападающего сборной Испании по футболу Диего Косты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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