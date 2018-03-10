Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Испании по футболу Диего Коста, который в ближайшее время перейдет в "Челси", после матча группового этапа чемпионата мира с командой Чили в Бразилии попрощался с мадридским клубом.
Форвард сборной Испании по футболу и мадридского "Атлетико" Диего Коста во вторник посетил в Сербии "чудо-врача" Марьяну Ковачевич, чтобы быстрее залечить мышечную травму и сыграть в финале Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает As.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".