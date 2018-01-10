"Барселона" готова платить Гризманну вторую по величине зарплату в клубе

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Испанская "Барселона" готова предложить нападающему мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуану Гризманну вторую по величине зарплату в клубе, сообщает cadenaser.com.

Речь идет о пятилетнем контракте с зарплатой на уровне нападающего "сине-гранатовых" Луиса Суареса, больше которого в команде получает только Лионель Месси. "Барселона" попытается осуществить сделку летом, заплатив за форварда 100 миллионов евро отступных. Отмечается, что контакты между каталонцами и французом продвинулись довольно далеко.

Читайте также — Леонид Буряк: в 2017-м украинский спорт проиграл скандалам

Однако, как утверждает издание, "Атлетико" со своей стороны готов сделать все, чтобы Гризманн остался в Мадриде, в том числе повторить предложение "Барсы".

В текущем сезоне на счету Антуана Гризманна восемь голов в 22 матчах в различных турнирах.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова отдать "Ливерпулю" 130 млн фунтов за Коутиньо.