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    Спорт

    "Барселона" готова платить Гризманну вторую по величине зарплату в клубе

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    По данным местных спортивных СМИ, "Атлетико" со своей стороны готов сделать все, чтобы Антуан Гризманн остался в Мадриде, в том числе повторить предложение "Барселоны" по зарплате.
    Игрок мадридского Атлетико Антуан Гризманн
    https://twitter.com/atleti?lang=ru

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Испанская "Барселона" готова предложить нападающему мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуану Гризманну вторую по величине зарплату в клубе, сообщает cadenaser.com.

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    Речь идет о пятилетнем контракте с зарплатой на уровне нападающего "сине-гранатовых" Луиса Суареса, больше которого в команде получает только Лионель Месси. "Барселона" попытается осуществить сделку летом, заплатив за форварда 100 миллионов евро отступных. Отмечается, что контакты между каталонцами и французом продвинулись довольно далеко.

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    Однако, как утверждает издание, "Атлетико" со своей стороны готов сделать все, чтобы Гризманн остался в Мадриде, в том числе повторить предложение "Барсы".

    В текущем сезоне на счету Антуана Гризманна восемь голов в 22 матчах в различных турнирах.

    Ранее сообщалось, что "Барселона" готова отдать "Ливерпулю" 130 млн фунтов за Коутиньо. 

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