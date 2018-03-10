Встреча между "МЮ" и "Лестером" прошел на стадионе "Олд Траффорд" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Маркус Рэшфорд (70-я минута) и Маруан Феллайни (82-я).
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Пабло Сарабия (25-я минута) и Хоакин Корреа (62), на 14-й минуте не реализовавший пенальти. У "Лестера" гол на счету Джейми Варди (73).
Гол шведского новичка "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича помог "МЮ" победить "Лестер" в матче за Суперкубок Англии по футболу. Встреча, прошедшая на лондонском стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
За два тура до конца чемпионата "Тоттенхэм" набрал 70 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Таким образом, "Лестер", в активе которого 77 баллов, впервые в своей истории стал чемпионом Англии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".