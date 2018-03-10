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    ФК "Лестер"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Игроки Манчестер Юнайтед. Архивное фото
    "Манчестер Юнайтед" одержал третью победу в английской премьер-лиге
    21:43 26.08.2017
    155
    Встреча между "МЮ" и "Лестером" прошел на стадионе "Олд Траффорд" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Маркус Рэшфорд (70-я минута) и Маруан Феллайни (82-я).
    Футбольный матч Арсенал - Лестер. Видео
    Триллер в Лондоне. "Арсенал" и "Лестер" порадовали изобилием голов 
    03:36 12.08.2017
    228
    В составе победителей голы на свой счет записали Александр Ляказетт (2-я минута), Дэнни Уэлбек (45), Арон Ремзи (83) и Оливье Жиру (85). Всего же в матче было забито 7 голов.
    Матч Атлетико (Мадрид) - Лестер
    "Атлетико" дома обыграл "Лестер" в 1/4 финала Лиги чемпионов
    00:31 13.04.2017
    67
    Игра, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0, гол на счету Антуана Гризмана. Ответная игра состоится в Англии 18 апреля.
    Игроки ФК Лестер Сити
    "Лестер" вышел в 1/4 финала ЛЧ, уверенно победив "Севилью"
    00:10 15.03.2017
    69
    Ответный матч, прошедший во вторник в Лестере, закончился победой англичан со счетом 2:0. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.
    Клаудио Раньери
    Раньери отправлен в отставку с поста главного тренера "Лестера"
    05:41 24.02.2017
    132
    Вместе с Клаудио Раньери клуб покидают его помощники Паоло Бенетти и Андреа Адзалин. Готовить команду к ближайшему матчу будут Крэйг Шекспир и Майк Стауэлл.
    Севилья vs Лестер. Все голы и лучшие моменты матча. Видео
    "Севилья" vs "Лестер". Все голы и лучшие моменты матча 
    04:12 23.02.2017
    206
    "Севилья" на своем поле обыграла "Лестер" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
    Игроки ФК Севилья. Архивное фото
    "Севилья" обыграла "Лестер" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    00:03 23.02.2017
    69
    Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Пабло Сарабия (25-я минута) и Хоакин Корреа (62), на 14-й минуте не реализовавший пенальти. У "Лестера" гол на счету Джейми Варди (73).
    Игроки Челси. Архивное фото
    "Челси" разгромил "Лестер" в 21-м туре чемпионата Англии
    23:10 14.01.2017
    118
    Встреча в Лестере завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).
    Клаудио Раньери
    Раньери признан лучшим тренером года ФИФА
    23:59 09.01.2017
    32
    Раньери, который с "Лестером" выиграл чемпионат Англии-2015/16, опередил в опросе француза Зинедина Зидана ("Реал") и португальца Фернанду Сантуша (сборная Португалии).
    Гол Ибрагимовича помог Манчестер Юнайтед завоевать Суперкубок Англии. Видео
    Гол Ибрагимовича помог "Манчестер Юнайтед" завоевать Суперкубок Англии 
    00:18 08.08.2016
    594
    Гол шведского новичка "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича помог "МЮ" победить "Лестер" в матче за Суперкубок Англии по футболу. Встреча, прошедшая на лондонском стадионе "Уэмбли", завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
    Главный тренер ФК Арсенал Арсен Венгер
    Венгер: больно было видеть, как "Лестер" выигрывает титул
    12:14 08.05.2016
    260
    Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер убежден, что "Лестер" добыл титул чемпионат Англии потому, что был сильнее всех остальных команд.
    Логотип ФИФА
    "Лестер", став чемпионом Англии, сотворил историю - ФИФА
    02:47 03.05.2016
    867
    Согласно заявлению ФИФА, прошлый сезон "Лестер" закончил в шести очках от зоны вылета, после чего уволил главного тренера, но, выиграв чемпионат, "Лестер" сотворил историю.
    Английская футбольная лига, матч между Лестер Сити и Манчестер Сити. Архивное фото
    Ничья "Челси" и "Тоттенхэма" досрочно сделала "Лестер" чемпионом Англии
    00:26 03.05.2016
    86
    За два тура до конца чемпионата "Тоттенхэм" набрал 70 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Таким образом, "Лестер", в активе которого 77 баллов, впервые в своей истории стал чемпионом Англии.
    Фунты стерлингов
    Фанат "Лестера" в чемпионате Англии выиграл £72 тыс
    07:38 08.03.2016
    264
    Анонимный болельщик ставил 50 фунтов стерлингов на победу "Лестера". По его словам, отпуск в Испании станет следующим шагом, после того как он выплатит с выигрыша ипотеку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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